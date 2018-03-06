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  • Фото: корейские телезвезды снимают передачу об Эстонии и скоро приедут в Таллинн

Фото: корейские телезвезды снимают передачу об Эстонии и скоро приедут в Таллинн

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Вчера на остров Кихну прибыла съемочная группа из Южной Кореи, чтобы отснять здесь материал для популярной в Корее передачи о путешествиях. Сегодня утром они покинули остров, чтобы еще посетить ферму альпак в Пярнумаа и потом отправиться в Таллинн, пишет Pärnu Postimees.

По словам принявшей гостей кихнуского гида Маре Мятас, главные герои передачи – четыре очень известных в своей стране человека, которые притворяются, что они очень бедны и пытаются на острове Кихну как-то прожить. Например, выклянчить бесплатные ночлег и еду.

По сценарию, гости прибывают на внедорожнике, а после они должны передвигаться пешком. «На самом деле ездят они на машинах и автобусах. График съемок такой, что у них нет возможности передвигаться по острову пешком», - говорит Мятас.

По ее словам, у экзотических гостей много техники и постоянно работают 10-12 видеокамер.

Корейцы посетили на острове маяк и баню, прокатились на мотоциклах и музицировали с жителями Кихну. По словам Мятас, один из героев передачи – известный корейский рок-музыкант.

На концерте в музее корейские мужчины решили примерить национальные наряды женщин Кихну.

По словам Мятас, в Эстонию прибыл целый самолет корейцев. «Часть из них отправились в Вырумаа, в Сетомаа, Соомаа, к Чудскому озеру и так далее», - говорит она.

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