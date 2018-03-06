Читательница: телефонный оператор ошибся на 400 евро!
6 марта 2018 г., 13:51
"Получаю я на днях счет за телефон от Tele2 на 437 евро. Так как обычно у меня счет 20–30 евро, то для меня это шокирующая сумма, - пишет в "МК-Эстонию" читательница Юлия. - Когда я позвонила оператору, чтобы разобраться, мне ответили, что я поменяла пакет, и поэтому мне выставили штраф. Но меня никто об этом не предупредил!"
Отвечает пресс-секретарь Tele2 Керли Линк:
"В данном случае это была человеческая ошибка со стороны менеджера по обслуживанию клиентов. На сегодняшний день с клиентом связались, и ситуация уже разрешена. Штраф был аннулирован и абоненту был подобран подходящий пакет. Еще раз извиняемся перед клиентом за доставленные неудобства".
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