Читательница: телефонный оператор ошибся на 400 евро!

"Получаю я на днях счет за телефон от Tele2 на 437 евро. Так как обычно у меня счет 20–30 евро, то для меня это шокирующая сумма, - пишет в "МК-Эстонию" читательница Юлия. - Когда я позвонила оператору, чтобы разобраться, мне ответили, что я поменяла пакет, и поэтому мне выставили штраф. Но меня никто об этом не предупредил!"