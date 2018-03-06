На все руки мастер: Владимир Путин жонглировал футбольным мячом в рекламном ролике к чемпионату мира
6 марта 2018 г., 13:53
Президент России Владимир Путин снялся в видеоролике, посвященном 100 дням до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Видео опубликовано на YouTube-канале FIFATV.
Путин жонглирует футбольным мячом в конце ролика вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Кремле.
В ролике представители 32 стран-участниц мундиаля жонглируют мячом.
В съемках приняли участие Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель, а также президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
100 ударов по мячу в ролике соотвествует количеству дней, которые остались до начала чемпионата мира.