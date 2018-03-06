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  • Фото: компания на внедорожнике снесла столб и сбежала с места ДТП

Фото: компания на внедорожнике снесла столб и сбежала с места ДТП

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В понедельник в 21.30 на улице Вяйке-Кааре в Вильянди темный внедорожник врезался в телефонный столб, после чего столб упал на проезжую часть. Через секунду из автомобиля выскочили три человека и убежали.

Все это наблюдал случайный прохожий, который сообщил о случившемся в Центр тревоги. Благодаря очевидцу полиция смогла в тот же вечер установить находившихся в машине людей. В ходе расследования будет выяснено, кто сидел за рулем, передает Sakala Postimees.

Поскольку столб мешал дорожному движению и оборванные провода были опасны, стражи правопорядка вызвали на место происшествия спасателей, которые устранили опасность и убрали столб с дороги. Автомобиль был доставлен на платную парковку.

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