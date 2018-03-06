Фото: компания на внедорожнике снесла столб и сбежала с места ДТП

Все это наблюдал случайный прохожий, который сообщил о случившемся в Центр тревоги. Благодаря очевидцу полиция смогла в тот же вечер установить находившихся в машине людей. В ходе расследования будет выяснено, кто сидел за рулем, передает Sakala Postimees.