На Renault Talisman будут устанавливать мотор от Megane RS

Новинка получила 1,8-литровую наддувную «четверку», которая развивает 225 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, пишет motor.ee.

На Renault Megane RS этот же двигатель выдает 280 лошадиных сил и 390 Нм, а на Alpine A110 – 252 силы и 320 Нм.