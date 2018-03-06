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На Renault Talisman будут устанавливать мотор от Megane RS

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ФОТО: DANIEL ROLAND/AFP

Компания Renault представила новую, «подогретую» версию семейства Talisman, которая получила название S-Edition. Такие седан и универсал будут комплектоваться двигателем от хот-хэтча Megane RS и купе Alpine A110, пишет motor.ru.

Новинка получила 1,8-литровую наддувную «четверку», которая развивает 225 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, пишет motor.ee.

На Renault Megane RS этот же двигатель выдает 280 лошадиных сил и 390 Нм, а на Alpine A110 – 252 силы и 320 Нм.

В список оснащения Renault Talisman входит полноуправляемое шасси, адаптивные амортизаторы, кожаная отделка интерьера, алюминиевые накладки на педали, а также светодиодные фары головного света.

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