Картина дня: радиоактивная вода, подробности переговоров пилотов Ан-148 и пытавшийся соблазнить девочку египтянин

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.
В Таллинне гражданин Египта хотел вступить в половую связь с 13-летней девочкой
Сегодня перед Харьюским уездным судом предстал 31-летний гражданин Египта Мохамед Ибрагим, который соблазнял в Facebook несовершеннолетнюю девочку и хотел с ней встретиться. Читайте далее...
Эстонские ведомства забрасывают московского политолога чужими документами
Живущий в Москве политолог был неприятно удивлен, когда на его имя стали приходить официальные электронные письма из Эстонии с просьбой уплатить налог, какие-то сообщения об участке в Харьюмаа, требования срочно пройти техосмотр и предложения заказать электронную карту избирателя. Как человек ответственный москвич попытался по-русски объяснить эстонским департаментам, что его это не может касаться. Тщетно. Читайте далее...
СМИ: российский шпион-перебежчик госпитализирован в Британии после воздействия неизвестного вещества
В английском графстве Уилтшир, расположенном на юге страны, в госпиталь с признаками отравления неизвестным веществом были доставлены 67-летний мужчина и молодая женщина. Пострадавшим оказался военный разведчик, бывший полковник запаса Сергей Скрипаль, который в 2006 году был осужден в России за шпионаж в пользу спецслужб Великобритании. Читайте далее...
Вместе с российским шпионом-перебежчиком Скрипалем была отравлена его дочь
Британские СМИ сообщают, что спутницей бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вместе с ним пострадавшей от отравления неизвестным веществом в городе Солсбери, была его 33-летняя дочь Юлия. Читайте далее...
Индрек Нейвельт: Rail Baltica – бессмысленная затея
«Не только я, но и многие мои знакомые из сектора логистики, убеждены, что Rail Baltica – бессмысленный проект. У нас нет ни грузов, ни пассажиров для этой дороги», - отметил в интервью Rus.Postimees известный финансист Индрек Нейвельт.
Опубликованы переговоры пилотов Ан-148 за минуту до крушения
Петербургский телеканал «78» опубликовал расшифровку разговора пилотов Ан-148, разбившегося в феврале в Подмосковье. Как утверждает телеканал, запись сделана за минуту до крушения. Читайте далее...
Страны Балтии озабочены гибридной угрозой со стороны России
Страны Балтии озабочены "гибридной" угрозой Западу со стороны России. Об этом министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявили в понедельник, 5 марта, по итогам совместной встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне. Читайте далее...
Каждый пятый в Эстонии пьет из-под крана радиоактивную воду
Три преждевременные смерти от рака каждые два года. Годовой ущерб обществу в размере 1,7 миллиона евро. Это цена потребления радиоактивных грунтовых вод в Эстонии. Читайте далее...
«Закрыл глаза и рот руками, потом повалил на землю»: в соцсетях распространяется сообщение о нападении на женщину
В субботу вечером в Вийратси между прогуливающейся женщиной и до сих пор неизвестным мужчиной произошел инцидент, о котором потерпевшая решила сообщить в полицию. Но полученная стражами правопорядка информация отличается от сообщения, которое гуляет по соцсетям. Читайте далее...
Многодетная мать из эстонской деревни выиграла 385 424 евро
В телепередаче «Большая лото-среда» 21 февраля главный джекпот Bingo loto в размере 385 424,40 евро выиграла многодетная мать, купившая свой счастливый билет в интернете. Читайте далее...
Новое безумие: матери и отцы мечутся в поисках наклеек Maxima
Тысячи матерей-отцов, бабушек-дедушек Эстонии в последнее время лезут из кожи вон, чтобы по всем возможным каналам общения найти пронумерованные наклейки, которые собираются в вышедшей недавно в свет новой детской книге Эпп Петроне «Наша Эстония». Без преувеличения можно сказать, что наклейки уже обрели статус своеобразной валюты. Читайте далее...
Эдвард Лукас: новое оружие Путина
Маленькие мальчики часто мечтают о чудо-оружии вроде луча смерти или лишающего сознания спрея, которое дает статус звезды, уничтожает врагов или хотя бы оживляет скучные уроки. Владимир Путин использовал тот же трюк для оживления ситуации в Кремле. Читайте далее...
В Сирии разбился российский самолет, сообщается о 32 погибших
Как сообщает РИА, на авиабазе Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет. Читайте далее...
Карта: смотрите, где в Эстонии из-под крана течет радиоактивная вода
Поскольку радий происходит из грунтовых вод, проходящих через кембрийские пласты, он попадает в водопровод, прежде всего, через буровые колодцы Северной Эстонии. Читайте далее...
Съемная однушка, бабушка, шиншиллы и диван с сестрой на двоих: жизнь 15-летней олимпийской чемпионки из России
Японская телекомпания NHK побывала в гостях у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в Москве. Читайте далее...
В Департаменте здоровья рассказали, опасно ли пить радиоактивную воду
Каждый пятый человек в Эстонии пьет из-под крана радиоактивную воду, Департамент здоровья однако не считает это столь уж опасным. Читайте далее...
Галерея и видео: работавшие на стройке украинцы сбежали во время проверки
Департамент полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент и Инспекция труда устроили сегодня контрольный рейд по строительным объектам, чтобы найти нелегально работающих в Эстонии иностранных рабочих и работающих "по-черному" местных. Проверяющие обнаружили семерых незаконно работающих украинцев, троим удалось сбежать у Таллиннского порта. Читайте далее...