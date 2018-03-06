Картина дня: радиоактивная вода, подробности переговоров пилотов Ан-148 и пытавшийся соблазнить девочку египтянин

В Таллинне гражданин Египта хотел вступить в половую связь с 13-летней девочкой

Сегодня перед Харьюским уездным судом предстал 31-летний гражданин Египта Мохамед Ибрагим, который соблазнял в Facebook несовершеннолетнюю девочку и хотел с ней встретиться. Читайте далее...

Эстонские ведомства забрасывают московского политолога чужими документами

Живущий в Москве политолог был неприятно удивлен, когда на его имя стали приходить официальные электронные письма из Эстонии с просьбой уплатить налог, какие-то сообщения об участке в Харьюмаа, требования срочно пройти техосмотр и предложения заказать электронную карту избирателя. Как человек ответственный москвич попытался по-русски объяснить эстонским департаментам, что его это не может касаться. Тщетно. Читайте далее...

СМИ: российский шпион-перебежчик госпитализирован в Британии после воздействия неизвестного вещества

В английском графстве Уилтшир, расположенном на юге страны, в госпиталь с признаками отравления неизвестным веществом были доставлены 67-летний мужчина и молодая женщина. Пострадавшим оказался военный разведчик, бывший полковник запаса Сергей Скрипаль, который в 2006 году был осужден в России за шпионаж в пользу спецслужб Великобритании. Читайте далее...

Вместе с российским шпионом-перебежчиком Скрипалем была отравлена его дочь

Британские СМИ сообщают, что спутницей бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вместе с ним пострадавшей от отравления неизвестным веществом в городе Солсбери, была его 33-летняя дочь Юлия. Читайте далее...

Индрек Нейвельт: Rail Baltica – бессмысленная затея

«Не только я, но и многие мои знакомые из сектора логистики, убеждены, что Rail Baltica – бессмысленный проект. У нас нет ни грузов, ни пассажиров для этой дороги», - отметил в интервью Rus.Postimees известный финансист Индрек Нейвельт.

Опубликованы переговоры пилотов Ан-148 за минуту до крушения

Петербургский телеканал «78» опубликовал расшифровку разговора пилотов Ан-148, разбившегося в феврале в Подмосковье. Как утверждает телеканал, запись сделана за минуту до крушения. Читайте далее...

Страны Балтии озабочены гибридной угрозой со стороны России

Страны Балтии озабочены "гибридной" угрозой Западу со стороны России. Об этом министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявили в понедельник, 5 марта, по итогам совместной встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне. Читайте далее...

Каждый пятый в Эстонии пьет из-под крана радиоактивную воду

Три преждевременные смерти от рака каждые два года. Годовой ущерб обществу в размере 1,7 миллиона евро. Это цена потребления радиоактивных грунтовых вод в Эстонии. Читайте далее...

«Закрыл глаза и рот руками, потом повалил на землю»: в соцсетях распространяется сообщение о нападении на женщину