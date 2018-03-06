Съемная однушка, бабушка, шиншиллы и диван с сестрой на двоих: жизнь 15-летней олимпийской чемпионки из России

ТВ-журналисты NHK Japanese News побывали у олимпийской чемпионки дома, в Москве, пообщались с бабушкой, с которой она живет в съемной квартире, и посетили каток «Хрустальный» в столичном районе Коньково, где тренируется группа Этери Тутберидзе.

15-летняя Алина Загитова в этом сезоне не проиграла ни одного старта – она выиграла два этапа и финал Гран-при, чемпионаты России и Европы и, конечно, Олимпийские игры.

Скоро Загитова получит из Японии еще один подарок: собаку породы акита-ину. Спортсменка решила дать собаке имя Масаро, что в переводе с японского значит «победа».