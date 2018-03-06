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Съемная однушка, бабушка, шиншиллы и диван с сестрой на двоих: жизнь 15-летней олимпийской чемпионки из России

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ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Японская телекомпания NHK побывала в гостях у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в Москве, передает sports.ru

ТВ-журналисты NHK Japanese News побывали у олимпийской чемпионки дома, в Москве, пообщались с бабушкой, с которой она живет в съемной квартире, и посетили каток «Хрустальный» в столичном районе Коньково, где тренируется группа Этери Тутберидзе.

15-летняя Алина Загитова в этом сезоне не проиграла ни одного старта – она выиграла два этапа и финал Гран-при, чемпионаты России и Европы и, конечно, Олимпийские игры.

Скоро Загитова получит из Японии еще один подарок: собаку породы акита-ину. Спортсменка решила дать собаке имя Масаро, что в переводе с японского значит «победа».

Загитова показала коллекцию игрушек, которые ей были подарены поклонниками, олимпийские награды, а также кота шиншилл и диван, где она спит с десятилетней сестрой Сабиной, которая тоже занимается фигурным катанием.

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