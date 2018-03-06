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  • Четверо контрабандистов на российско-финляндской границе лишились 50 тысяч евро

Четверо контрабандистов на российско-финляндской границе лишились 50 тысяч евро

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

За февраль на российско-финляндской границе попались четыре валютных контрабандиста, передает fontanka.ru.

Как сообщает пресс-служба Выборгской таможни 6 марта, за февраль у гражданки России, гражданина Финляндии и двух граждан Узбекистана изъяли в общей сложности более 51,5 тысячи евро.

Каждый из нарушителей без декларации пытался провезти через границу валюту в размере, превышающем установленный законом лимит, — эта сумма эквивалентна 10 тысячам долларов США. Так, например, 26 февраля на пункте пропуска «Торфяновка» попалась россиянка с более чем 14, 6 тысячи долларов США. Ранее, как писала «Фонтанка.fi», служебная собака учуяла у проживающих в Финляндии выходцев из Узбекистана 31,3 тысячи евро.

Напомним, за 2017 год в пунктах пропуска Выборгской таможни было обнаружено и изъято более 67 тыс. евро и около 998 тыс. рублей наличными.

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