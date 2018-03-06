Четверо контрабандистов на российско-финляндской границе лишились 50 тысяч евро

Как сообщает пресс-служба Выборгской таможни 6 марта, за февраль у гражданки России, гражданина Финляндии и двух граждан Узбекистана изъяли в общей сложности более 51,5 тысячи евро.

Каждый из нарушителей без декларации пытался провезти через границу валюту в размере, превышающем установленный законом лимит, — эта сумма эквивалентна 10 тысячам долларов США. Так, например, 26 февраля на пункте пропуска «Торфяновка» попалась россиянка с более чем 14, 6 тысячи долларов США. Ранее, как писала «Фонтанка.fi», служебная собака учуяла у проживающих в Финляндии выходцев из Узбекистана 31,3 тысячи евро.