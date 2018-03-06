среда, 7 марта 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Нарва устанавливает порядок первой в городе муниципальной платной парковки

Нарва устанавливает порядок первой в городе муниципальной платной парковки Смотрите карту!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Петровская площадь Нарвы представляет собой пока бесплатную автопарковку перед зданиями местной власти и Нарвским шоссейным погранпунктом.

ФОТО: Илья Смирнов

Проект установления порядка платной парковки на Петровской площади подготовила Нарвская горуправа, чтобы передать его на рассмотрение депутатам горсобрания. Петровская площадь, на которой расположены и Нарвский погранпункт, и здания органов местного самоуправления, станет в городе первым местом с платной парковкой, сборы с которой пойдут в муниципальный бюджет. Также вероятно участие в процессе нанятой фирмы-оператора.

Согласно проекту, сама Петровская площадь полностью станет зоной №1 платной парковки, а дворовая территория позади зданий горуправы и горсобрания - зоной №2. Эта вторая зона также является дворовой территорией жилых зданий по ул. Мальми.

Схема будущей платной парковки в Нарве.

ФОТО: Нарвская горуправа

Плату за парковку в первой зоне предлагается брать только по рабочим дням с 7 до 23 часов, а в дворовой второй зоне - также по рабочим дням с 7 до 17 часов.

Размер платы предложено сделать одинаковым в обеих зонах: два евро в час и пять евро за день.

Пени за неоплаченную или просроченную парковку планируют назначать, исходя из ставки - 31 евро за сутки, срок оплаты - две недели.

От обязанности оплачивать парковку в названных зонах планируют освободить водителей с ограниченными возможностями передвижения или обслуживающих их водителей, а также водителей, обслуживающих незрячих людей - все это при наличии в машине стандартной парковочной карточки для инвалида. Также бесплатно смогут парковаться автомобили с дипломатическими номерами, автомобили спецслужб, а также автомобили членов Нарвского горсобрания и Нарвской горуправы, но только пока они сохраняют свои властные полномочия.

Скидку на оплату парковки - вплоть до стопроцентной - будет разрешено делать чиновникам и работникам органов местной власти, а также представителям муниципальных фирм и учреждений, если парковаться на Петровской площади им нужно по работе. Скидку можно будет предоставить и другим лицам, если на то есть публичный интерес.

Скидку на парковочную плату в дворовой зоне №2 получат зарегистрированные жители тех домов, имена которых значатся в регистрационных свидетельствах соответствующих автомобилей.

Контролем и обслуживанием платной парковки станет заниматься Нарвский департамент городского хозяйства, которому будет дано право выбрать для этой работы другое юридическое лицо, то есть провести конкурс поставки и нанять соответствующую фирму.

Первую в Нарве городскую платную парковку предложено ввести с октября 2018 года.

По имеющимся у Rus.Postimees данным, других зон муниципальной платной парковки нарвские власти вводить пока не планируют.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ