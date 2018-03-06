Нарва устанавливает порядок первой в городе муниципальной платной парковки

Согласно проекту, сама Петровская площадь полностью станет зоной №1 платной парковки, а дворовая территория позади зданий горуправы и горсобрания - зоной №2. Эта вторая зона также является дворовой территорией жилых зданий по ул. Мальми.

Схема будущей платной парковки в Нарве. ФОТО: Нарвская горуправа

Плату за парковку в первой зоне предлагается брать только по рабочим дням с 7 до 23 часов, а в дворовой второй зоне - также по рабочим дням с 7 до 17 часов.

Размер платы предложено сделать одинаковым в обеих зонах: два евро в час и пять евро за день.

Пени за неоплаченную или просроченную парковку планируют назначать, исходя из ставки - 31 евро за сутки, срок оплаты - две недели.

От обязанности оплачивать парковку в названных зонах планируют освободить водителей с ограниченными возможностями передвижения или обслуживающих их водителей, а также водителей, обслуживающих незрячих людей - все это при наличии в машине стандартной парковочной карточки для инвалида. Также бесплатно смогут парковаться автомобили с дипломатическими номерами, автомобили спецслужб, а также автомобили членов Нарвского горсобрания и Нарвской горуправы, но только пока они сохраняют свои властные полномочия.

Скидку на оплату парковки - вплоть до стопроцентной - будет разрешено делать чиновникам и работникам органов местной власти, а также представителям муниципальных фирм и учреждений, если парковаться на Петровской площади им нужно по работе. Скидку можно будет предоставить и другим лицам, если на то есть публичный интерес.

Скидку на парковочную плату в дворовой зоне №2 получат зарегистрированные жители тех домов, имена которых значатся в регистрационных свидетельствах соответствующих автомобилей.

Контролем и обслуживанием платной парковки станет заниматься Нарвский департамент городского хозяйства, которому будет дано право выбрать для этой работы другое юридическое лицо, то есть провести конкурс поставки и нанять соответствующую фирму.

Первую в Нарве городскую платную парковку предложено ввести с октября 2018 года.