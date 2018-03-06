В Сирии разбился российский самолет, сообщается о 32 погибших

Крушение произошло при заходе на посадку, при этом погибли все находившиеся на борту - 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. В ведомстве добавили, что, "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было". Комиссия Минобороны изучит все возможные версии произошедшего.