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В Сирии разбился российский самолет, сообщается о 32 погибших

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ФОТО: Vitaliy Ankov/RIA Novosti/Scanpix

Как сообщает РИА, на авиабазе Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет. 

Крушение произошло при заходе на посадку, при этом погибли все находившиеся на борту - 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. В ведомстве добавили, что, "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было". Комиссия Минобороны изучит все возможные версии произошедшего.

Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов на малые и средние расстояния. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высоте до шести тысяч метров.

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