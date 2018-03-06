В Сирии разбился российский самолет, сообщается о 32 погибших

Как сообщает РИА, на авиабазе Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет.
Крушение произошло при заходе на посадку, при этом погибли все находившиеся на борту - 26 пассажиров и шесть членов экипажа.
Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.
По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. В ведомстве добавили, что, "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было". Комиссия Минобороны изучит все возможные версии произошедшего.
Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов на малые и средние расстояния. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высоте до шести тысяч метров.