Студенческий бунт: МГУ протестует против Чемпионата мира по футболу, ректора охраняет боевая группа

В МГУ сдвигают сессию и закрывают лаборатории. Еще в конце декабря студентам МГУ сообщили, что ректорат продавил для них некоторые гарантии (отгородят ближайшие проспекты, штатный режим работы университета не изменится, фанаты будут проходить к фан-зоне, не смешиваясь со студентами и жителями главного здания МГУ, поставят шумозащитные экраны). Студенты радовались недолго. По информации источника Sports.ru в МГУ, в конце января проректор Петр Вржещ собрал всех замдеканов по учебной работе и сообщил им, что сессия сокращается, а лаборатории закрываются на месяц чемпионата мира.

Сессию сдвигают, но не сокращают объем учебного плана, а часть экзаменов переносят на август. Закрывают лаборатории. О вынужденном отпуске объявили сотрудникам химфака, медфака и биофака. Студенты и аспиранты боятся выселения из общежитий.

«В любом случае, ректорат не удосужился оформить эти требования в виде приказа, – рассказала Sports.ru студентка химфака МГУ. – На этом листке написано: «ректорат обращается к факультету с просьбой (очень настоятельной, если это так можно назвать)». Это возмущало не меньше, чем вся ситуация с фан-зоной. То есть весь МГУ гудит о грядущих переменах, а официально никто не признается. К тому же не сообщили, с чьей подачи сокращают сессию, а просто поставили перед фактом. Будто не ректорат издал общий приказ сдвинуть сессию, а каждый факультет проявил такую инициативу. Полагаю, на это и была ставка».

На этот раз большинство спикеров отказались раскрывать имена, потому что боятся репрессий: неизвестные снимали студентов на акции у кабинета ректора Виктора Садовничего (об этом позже), а когда появился список делегатов на переговоры с ректором 1 марта, двух человек оттуда вызвали деканы их факультетов.

К борьбе с оппозицией подключились студенты-охранники. «Мы начали с распространения листовок о фан-зоне, однако получили сильное противодействие со стороны охранников, – рассказал источник Sports.ru в МГУ. – Особенно когда вышли с листовками на Масленицу 16 февраля, где ректор традиционно печет студентам блины. Уже не первый год туда набираются крепкие студенты для охраны ректора. Когда протестовали против праздника «Весна» в ректорате, эти «охранники» баррикадировали двери, где шло собрание, чтобы люди с неправильными мнениями не мешали ректорату согласовывать праздник с правильными студентами.

Студенты-охранники отдельная тема. Год назад 25 января перед празднованием «Медовухи» (ректор разливает ее студентам) даже сделали памятку «участников оцепления». Там есть картинки с Путиным и Обамой, многообещающие подзаголовки «Вакханалия безумия, содом и гоморра, кульминация нашествия» и «Торт»; а также фраза: «За 45 минут до начала мероприятия начинается перекличка и генеральная репетиция независимо от вашего физического и психологического состояния». Задача телохранителей – опекать ректора и порционно подпускать к нему студентов.

Официальную позицию по фан-зоне ни МГУ, ни лично Садовничий не озвучивали. Ректор заговорил только в конце октября на заседании Студсовета. По информации паблика «Новости Инициативной группы МГУ», Садовничий сказал про фан-зону: «Это, в целом, не отрицательное, на мой взгляд, явление. Квартира, где я живу, окнами выходит на фан-зону. Хотите — заходите».

27 февраля – через пять дней после распоряжений Садовничего – студентам, проживающим в главном здании, прислали анкеты с тремя вопросами: 1) Где они планируют находиться с 15 июня по 15 июля? 2) Какие трудности могут возникнуть у них в этот период? 3) Какая помощь нужна в этих вопросах?

«Сделано все хитро: на анкетах нет никаких сведений о тех, кто распорядился их распространить, да и самого распоряжения нет. В случае чего ректорат может все отрицать», – рассказал Sports.ru студент, получивший такую анкету.

Единственное требование именно к Садовничему – не перенести и даже не «сделать все возможное», а просто публично озвучить свою позицию по фан-зоне. Это обязанность любого нормального ректора: хотя бы заявить «у меня тут учебный процесс, наука, тысячи студентов и ученых, фан-зона – это нехорошо». Учитывая, что он с отрывом самый известный ректор и его знают все в стране, его бы услышали. Отказ красноречиво говорит о том, что для него важнее, – какие-то мутные схемы или собственные подопечные».