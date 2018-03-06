В Эстонии удвоилось количество детей с особыми потребностями

По состоянию на 1 января прошлого года в Эстонии были 12 896 детей-инвалидов. Восемь лет назад, в первый день 2009 года их было почти в два раза меньше – 7368.

В то же время, количество детей, имеющих особые потребности при получении образования увеличилось лишь на один процентный пункт, сказала представлявшая результаты исследования Эпп Калласте из Эстонского центра прикладных исследований Centar.

По ее словам, родители начали активнее подавать ходатайства на назначение инвалидности детям, однако, почему они это делают, неизвестно.

Количество детей-инвалидов. ФОТО: sotsiaalministeerium

Увеличилось количество детей со средней и тяжелой степенью инвалидности, но снизилось количества детей с глубокой степенью. Больше всего увеличилось количество детей с проблемами языка и разговора, душевного здоровья и комплексными заболеваниями, меньше всего увеличилось количество детей с нарушениями психики и другими недостатками здоровья.

Половина детей с особыми потребностями нуждается как минимум в одном вспомогательном средстве. Больше всего детей с недостатками здоровья в возрасте 7-15 лет, больше всего детей-инвалидов живет на Северо-Востоке Эстонии (10 процентов), меньше всего в северной части страны (три процента).

По словам представителей организаций, объединяющих семьи с детьми-инвалидами, у роста количества детей с особыми потребностями есть несколько причин. С одной стороны, увеличилась диагностика болезней, являющихся основанием для назначения инвалидности, а из-за увеличения эффективности лечения могла снизиться смертность детей с особыми потребностями.

С другой стороны, расширились возможность получения нужных для детей-инвалидов услуг и финансовой помощи, и в то же время увеличилась осведомленность родителей о том, что инвалидность открывает доступ к некоторым бесплатным услугам, а потому о назначении инвалидности могут ходатайствовать чаще, чем это было прежде.

В 2017 году пособие при средней степени инвалидности в среднем составляло 69,04 евро, при тяжелой и глубокой – 80,55 евро.

Дополнительные расходы при наличии в семье каждого второго ребенка с инвалидностью составляли от 119 до 339 евро, но могли достигать и суммы до 600 евро. В случае наличия ребенка с тяжелой инвалидностью половина семей тратит на особые потребности ребенка 60-219 евро, а в случае средней инвалидности – 48-159 евро в месяц.

По оценке семьей с детьми-инвалидами, их финансовое положение хуже, чем у семей с обычными детьми. Лишь 19-26 процентов семей, в которых растут дети-инвалиды, чувствуют, что справляются сами. Но из всех семей, где вообще есть дети, таких значительно больше – 40-51 процентов.

Среди семей с детьми-инвалидами больше всего тех, у которого как минимум один раз в течение последнего года были трудности с оплатой коммунальных платежей. Если у всех семей Эстонии, в которых есть дети и которые имеют коммунальные расходы, трудности с их оплатой были максимум у 8-13 процентов, то среди семей с детьми-инвалидами такие сложности возникали у 28-34 процентов.

Эстонский центр прикладных исследований Centar и Turu-uuringute AS провели по заказу Министерства социальных дел «Исследование о доходах и потребностях семей с детьми-инвалидами».