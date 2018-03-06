Моуринью получит от Russia Today миллион фунтов за пять дней работы на Чемпионате мира
6 марта 2018 г., 20:00
Стали известны детали контракта главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью с телеканалом Russia Today, передает The Times.
Португалец станет экспертом российского телеканала на 5 дней во время ЧМ-2018. За это он получит 1 миллион фунтов. Ради предложения RT Моуринью отклонил предложения BBC и ITV.
Ранее телеканал сообщил, что Моуринью приедет в Москву, чтобы участвовать в спецвыпусках телеканала, посвященных ЧМ-2018, а также делиться со зрителями экспертным мнением и прогнозами результатов матчей турнира.