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  • «Плюют на обычные правила безопасности»: в Британии заговорили о ледовых трассах в Эстонии

«Плюют на обычные правила безопасности»: в Британии заговорили о ледовых трассах в Эстонии

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ФОТО: SANDER ILVEST/Eesti meedia / Scanpix Baltics

Британское издание The Guardian поразили ледовые трассы в Эстонии: как вообще возможно ехать на машине по замерзшему морю?

Издание пишет, что в Эстонии по ледовой трассе следует ехать со скоростью менее 25 км/ч или более 40 км/ч, поскольку все, что остается в промежутке может быть очень опасным. Также стоит забыть об обычных правилах безопасности, например, нельзя ни в коем случае использовать ремни безопасности.

Газета пишет, что скоростные ограничения действуют в Эстонии зимой на открытых ледовых трассах, где в остальное время года обычно ходят паромы. Обычно лед достаточно толстый, чтобы выдержать автомобили, но промежуток скорости между 25 и 40 км/ч опасен, поскольку могут возникнуть колебания, которые приведут к раскалыванию льда. Долгое передвижение на такой скорости может привести к катастрофическим последствиям.

Также информируются читатели, что надо держать расстояние в 250 метров и нельзя использовать ремни безопасности, чтобы при необходимости была возможность быстро выйти из машины.

Неофициальные ледовые трассы - очень опасны, на них каждый год происходят несчастные случаи. Но издание отмечает, что официальным ледовым трассам можно доверять, если следовать действующим на них правилам безопасности.

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