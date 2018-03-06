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Медики в Восточной Гуте, находящейся под контролем повстанцев, предполагают, что пациенты с затрудненным дыханием попали к ним после химической атаки с использованием хлора.

Сирийские власти обещали повстанцам безопасный коридор для выхода из этого пригорода Дамаска.

Сообщения об этой атаке начали поступать после авиаудара правительственных войск в понедельник. Бомбежка началась во время пятичасового перемирия, вскоре после того, как последний представитель ООН покинул территорию.

По подсчетам правозащитной организации UOSSM, в результате атаки погибли 94 мирных жителя.

Сирийских военных и прежде обвиняли в химических атаках, но они каждый раз отвергали эти обвинения.

Предполагаемой химической атаке подверглись жители Хамории, одного из небольших городов в районе Восточная Гута. Согласно сообщению организации «Сирийская гражданская оборона», добровольцы которой работают спасателями и известны в Сирии как «Белые каски», оттуда эвакуировали десятки мирных жителей.

«Белые каски» сообщили в «Твиттере» более чем 30 случаях удушения, включая женщин и детей, которые, предположительно, стали следствием газовой атаки.

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, ссылаясь на свои источники на месте событий, заявил, что не может подтвердить причину тревожных симптомов, отмеченных у гражданского населения.

Совет ООН по правам человека инициировал расследование возможного использования химического оружия в Сирии.

Президент Сирии Башар Асад назвал сообщения о тяжелой гуманитарной ситуации в Восточной Гуте «нелепой ложью».

Во вторник в Восточной Гуте была объявлена уже восьмая гуманитарная пауза. Ввести паузы в авиаударах Владимир Путин распорядился еще в конце февраля.

В этот раз сирийские военные открыли гуманитарный коридор в Восточной Гуте не только для мирных жителей, но и для повстанцев с семьями, которые захотят покинуть анклав. Им даже разрешено иметь при себе личное оружие, рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

«Несмотря на то, что обстановка в районе гуманитарного коридора, в Восточной Гуте, а также вокруг Дамаска продолжает оставаться напряженной, сегодня отмечается снижение числа обстрелов пункта пропуска Мухайям Аль-Вафедин и прилегающих районов. Не исключено, что это связано с рассмотрением членами некоторых НВФ нашего предложения по выходу из зон», - цитирует генерала РИА «Новости».

Это предложение может подвести к сделке между правительством Сирии и повстанцами: власти надеются, что сирийская оппозиция сдаст свой последний крупный опорный пункт недалеко от Дамаска.