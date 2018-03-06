Бинго, вафли и техасские танцы: эстонскую молодежь познакомят с культурой Америки

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона молодой человек, по имени Аудлей Милес, совсем недавно живёт в Хааберсти и помогает работе молодёжного центра Хааберсти в качестве добровольца.

«Под руководством Аудлей и проходит в молодёжном центре Хааберсти неделя знакомства с культурой Америки, в рамках которой молодёжь Эстонии и США может общаться, знакомится с историей двух государств и их традициями», - сказал Юргенсон.

План мероприятий: Во вторник с 16.00-18.00 – из палочек от мороженого будет сделан пазл в виде флага Америки, а также пройдёт игра Бинго на знание названий штатов Америки.

В среду с 16.00-18.00 в кружке домоводства приготовят настоящую техасскую еду. Вместе приготовят chile con quesot, гриль-мясо из говядины и вафли.

В четверг с 16.00-18.00 – будут предложено поиграть в традиционные танцевальные игры Техаса и разучат танцы того региона (line dance, two step).

В пятницу с 16.00-18.00 – продолжится обучению танцам Техаса (line dance, two step) и пройдёт концерт в исполнении учеников из Вирджинии из школы Тринити Кристьяна.

Молодёжный центр Хааберсти открыт с понедельника по пятницу с 14.00-20.00. Во время работы молодёжного центра Хааберсти для посетителей предлагаются игры в xboxi, бильярд, настольный футбол, настольный теннис и другие игры. При необходимости молодёжные работники окажут помощь в учебе.