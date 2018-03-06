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В Австралии обнаружили 132-летнее послание в бутылке

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ФОТО: Caro / Christian Klemmer/Caro / Christian Klemmer

Жительница Австралии нашла на одном из пляжей послание в бутылке, выброшенной в океан 132 года назад, сообщает телеканал ABC Australia.

По словам женщины, она заметила экзотичную бутылку во время прогулки по пляжу в 182 км от города Перт на западе материка. Бутылка просто торчала из песчаной дюны, а внутри лежал сверток с написанным от руки едва видимыми чернилами текстом на немецком языке, передает Rus.TVNET.

В письме, датированном 12 июня 1886 года, было сказано, что бутылка выброшена за борт немецкого парусного корабля «Паула» в 950 км к западу от Автралии.

Семья отнесла находку в музей, где ученые совместно с коллегами из Нидерландов и Германии подтвердили, что послание пришло из 19 века. Как сообщает телеканал, в 1864-1933гг. бутылки с подобными записками сбрасывались с немецких кораблей тысячами для изучения океанических течений.

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