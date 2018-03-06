В Австралии обнаружили 132-летнее послание в бутылке

По словам женщины, она заметила экзотичную бутылку во время прогулки по пляжу в 182 км от города Перт на западе материка. Бутылка просто торчала из песчаной дюны, а внутри лежал сверток с написанным от руки едва видимыми чернилами текстом на немецком языке, передает Rus.TVNET.

В письме, датированном 12 июня 1886 года, было сказано, что бутылка выброшена за борт немецкого парусного корабля «Паула» в 950 км к западу от Автралии.