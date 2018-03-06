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Российским легкоатлетам пригрозили полным отстранением

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Представитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Руне Андерсен

ФОТО: YANN COATSALIOU/AFP

Представитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций  Руне Андерсен заявил, что санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики могут ужесточить, сообщает «Р-Спорт».

«Если ВФЛА не достигнет прогресса к следующему заседанию совета IAAF в июле, то будут обсуждаться санкции к ВФЛА, включая запрет на выступление российских спортсменов на международных турнирах в качестве нейтральных атлетов и рекомендации по исключению ВФЛА из IAAF», — заявил Андерсен.

Кроме того, IAAF продлила отстранение ВФЛА. «ВФЛА и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не предоставили антидопинговый план на 2018 год. Российские власти по-прежнему не признали систему государственной поддержки допинга, которая была раскрыта Ричардом Маклареном и комиссией Самуэля Шмида. Кроме того, РУСАДА до сих пор не восстановлено Всемирным антидопинговым агентством как соответствующее антидопинговым критериям», — пояснил функционер.

17-й чемпионат мира по легкой атлетике в помещении проходил с 1 по 4 марта 2018 года в английском Бирмингеме. К соревнованиям были допущены семь россиян. В статусе нейтральных спортсменов им удалось завоевать три медали. Мария Ласицкене и Данил Лысенко стали первыми в прыжках в высоту, Анжелика Сидорова заняла второе место по прыжкам с шестом.

В ноябре 2017 года IAAF продлила бессрочную дисквалификацию ВФЛА, наложенную на российскую организацию за нарушение антидопинговых правил. Российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, разрешили выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.

Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015-го. Организация признана не соответствующей кодексу Всемирного антидопингового агентства.

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