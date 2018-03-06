На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение после нескольких дней беспорядков между религиозными общинами буддистов и мусульман, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".
Правительство ввело ограничения, чтобы "принять суровые меры" против тех, кто провоцирует столкновения между общинами.
Ранее 5 марта в крупном шриланкийском городе Канди из-за беспорядков был введен комендантский час.
Конфликт между двумя общинами разгорелся в последний год после того, как буддисты обвинили мусульман в том, что те вынуждают людей принимать ислам и разрушают буддистские археологические памятники.
На острове минимум 45 граждан Эстонии
Советник по прессе Министерства иностранных дел Эстонии Лийза Тоотс говорит, что на данный момент на Шри-Ланке находятся 45 граждан Эстонии. Ни один эстонец пока в министерство за помощью не обращался.
Но многие путешественники могли не зарегистрироваться на сайте МИД, поэтому реальное число эстонцев на острове может быть гораздо больше.
МИД Эстонии пока не давал предупреждения по поводу поездок на Шри-Ланку, но МИД Германии рекомендует туристам избегать людных мест и общественных мероприятий.