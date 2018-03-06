Правительство ввело ограничения, чтобы "принять суровые меры" против тех, кто провоцирует столкновения между общинами.

Ранее 5 марта в крупном шриланкийском городе Канди из-за беспорядков был введен комендантский час.

Конфликт между двумя общинами разгорелся в последний год после того, как буддисты обвинили мусульман в том, что те вынуждают людей принимать ислам и разрушают буддистские археологические памятники.

На острове минимум 45 граждан Эстонии

Советник по прессе Министерства иностранных дел Эстонии Лийза Тоотс говорит, что на данный момент на Шри-Ланке находятся 45 граждан Эстонии. Ни один эстонец пока в министерство за помощью не обращался.

Но многие путешественники могли не зарегистрироваться на сайте МИД, поэтому реальное число эстонцев на острове может быть гораздо больше.