Таллинн предлагает подарить Домский собор лютеранам

В повестку дня Таллинской горуправы включено предложение горсобранию о передаче приходу Эстонской евангелической лютеранской церкви в качестве подарка недвижимости по улице Тоом-Кооли, 6, на котором расположено здание Домского собора.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии, отметив, что приход должен будет оплатить лишь издержки, связанные в заключением договора об отчуждении собственности, в том числе государственную пошлину и нотариальную плату.
Здание епископального храма было передано из государственной в муниципальную собственность Таллинну 4 февраля 1993 года, использовалось по назначению, хозяйствовал там и нес все расходы по эксплуатации приход Святой девы Марии.
Архиепископ Констистории ЭЕЛЦ предложил передать кафедральный собор бесплатно приходу, который был владельцем храма с 1927 года.