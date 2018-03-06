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Таллинн предлагает подарить Домский собор лютеранам

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Домский собор в Таллинне.

ФОТО: Andres Haabu

В повестку дня Таллинской горуправы включено предложение горсобранию о передаче приходу Эстонской евангелической лютеранской церкви в качестве подарка недвижимости по улице Тоом-Кооли, 6, на котором расположено здание Домского собора.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, отметив, что приход должен будет оплатить лишь издержки, связанные в заключением договора об отчуждении собственности, в том числе государственную пошлину и нотариальную плату.

Здание епископального храма было передано из государственной в муниципальную собственность Таллинну 4 февраля 1993 года, использовалось по назначению, хозяйствовал там и нес все расходы по эксплуатации приход Святой девы Марии.

Архиепископ Констистории ЭЕЛЦ предложил передать кафедральный собор бесплатно приходу, который был владельцем храма с 1927 года.

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