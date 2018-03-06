Таллинн предлагает подарить Домский собор лютеранам

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, отметив, что приход должен будет оплатить лишь издержки, связанные в заключением договора об отчуждении собственности, в том числе государственную пошлину и нотариальную плату.

Здание епископального храма было передано из государственной в муниципальную собственность Таллинну 4 февраля 1993 года, использовалось по назначению, хозяйствовал там и нес все расходы по эксплуатации приход Святой девы Марии.