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В Финляндии родилось рекордно мало детей

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Ребенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

В прошлом году в Финляндии появилось на свет около 50 тысяч младенцев, что является наименьшим показателем с 1868 года. Об этом сообщает Статистическая служба страны, передает fontanka.fi.

Рождаемость в Финляндии падает 7 лет подряд. С 2016 по 2017 год число новорожденных снизилось сразу на 5%, а последний раз рост был зафиксирован еще до 2010 года. 

При этом смертность в Финляндии превышает рождаемость на 3 тысячи человек. Население республики растет в основном за счет миграции. В 2017 в Финляндию переехало на 17 тысяч человек больше, чем уехали из нее на ПМЖ в другие страны. 

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