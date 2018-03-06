Стремительное строительство электростанций в Калининграде – сигнал странам Балтии

В связи с тем, что Россия стремительно развивает электрогенерирующие мощности в Калининградской области, где на прошлой неделе заработали две новые термофикационные электростанции, странам Балтии и Польше следует ускорить реализацию проекта синхронизации своих электросетей с электросетями континентальной Европы, говорят представители правительства Литвы и эксперты в области энергетики, к которым Вильнюсское бюро агентства BNS обратилось за комментариями.
По мнению некоторых из них, возрос риск того, что Россия может отключить Балтийские страны от российского энергокольца БРЭЛЛ раньше, чем эти страны претворят в жизнь свой проект отключения от него.
Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас утверждает, что наращивание выработки электроэнергии в Калининградской области - это подготовка Москвы к планирующемуся отключению стран Балтии от российской системы БРЭЛЛ, а это значит, что Калининградская область останется без линий электропередачи (ЛЭП) за ее пределами. Сейчас у области есть перемычки только с Литвой.
"Мы знали об этих планах и видели их реальное проведение в жизнь еще некоторое время назад. Это, наверное, первый шаг по повышению в Калининградской области генерирующих мощностей, которые, как и говорится, предназначены для изолированного действия этой области. Не только мы готовимся к десинхронизации стран Балтии от системы БРЭЛЛ, Россия тоже готовится и предпринимает определенные технические шаги", - сказал Вайчюнас BNS.
По словам Вайчюнаса, поскольку Россия наращивает в Калининградской области выработку электроэнергии, возрастает и риск того, что Россия примет решение отключить Балтийские страны от БРЭЛЛ раньше, чем они синхронизируются с европейскими сетями.
"Может быть, это определенный стимул, побуждение и для нас незамедлительно провести этот проект (синхронизации - BNS) в жизнь с той целью, чтобы мы не создали условия для актуализации этих угроз в области энергетической безопасности. А самое лучшее решение в этом случае - незамедлительное проведение в жизнь проекта синхронизации", - сказал министр Вайчюнас.
По словам главы литовской электропередающей компании Litgrid Дайвиса Вирбицкаса, проект синхронизации следует реализовать как можно скорее.
"Нет смысла откладывать или чего-то ждать. Нужно продвигаться в самом высоком темпе, какой только возможен, какой мы только можем себе позволить", - сказал Вирбицкас.
Литовский эксперт в области энергетики Ромас Швядас считает, что повышение энергетической автономности Калининградской области побуждает страны Балтии поспешить с проектом синхронизации.
"Это сигнал для трех Балтийских стран ускорить дискуссии, достижение соглашения и начало работ. Это очень серьезный сигнал, так как все цифры, которые мы сейчас обсудили как в электрическом, так и в газовом секторе, говорят о полной энергетической автономности Калининградской области", - сказал Швядас.
На прошлой неделе в Советске и Гусеве были введены в эксплуатацию две новые термофикационные электростанции на газе, общая их мощность превышает 300 мегаватт. В области идет строительство еще двух термофикационных электростанций - эти электростанции мощностью более 600 мегаватт будут работать на газе и угле.
Премьеры Литвы, Латвии и Эстонии в декабре прошлого года объявили, что страны Балтии будут синхронизировать свои электросети с Западом через Польшу. Окончательное политическое соглашение об этом должно быть подписано в июне этого года.
В настоящее время подходят к концу два исследования относительно синхронизации - по динамическому анализу и по стабильности частоты системы. Первое исследование должно разрешить споры о числе ЛЭП через Польшу и помочь в получении условий подключения у ENTSO-E. В нем дается оценка трем сценариям - одна или две перемычки LitPol Link и нынешняя перемычка вместе с морским кабелем постоянного тока между Польшей и Литвой.
Страны Балтии намерены к 2025 году отключить свои сети от постсоветской энергетической системы и синхронизировать их с системой Европы. Это делается с целью снизить зависимость от российской инфраструктуры.