Стремительное строительство электростанций в Калининграде – сигнал странам Балтии

По мнению некоторых из них, возрос риск того, что Россия может отключить Балтийские страны от российского энергокольца БРЭЛЛ раньше, чем эти страны претворят в жизнь свой проект отключения от него.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас утверждает, что наращивание выработки электроэнергии в Калининградской области - это подготовка Москвы к планирующемуся отключению стран Балтии от российской системы БРЭЛЛ, а это значит, что Калининградская область останется без линий электропередачи (ЛЭП) за ее пределами. Сейчас у области есть перемычки только с Литвой.

"Мы знали об этих планах и видели их реальное проведение в жизнь еще некоторое время назад. Это, наверное, первый шаг по повышению в Калининградской области генерирующих мощностей, которые, как и говорится, предназначены для изолированного действия этой области. Не только мы готовимся к десинхронизации стран Балтии от системы БРЭЛЛ, Россия тоже готовится и предпринимает определенные технические шаги", - сказал Вайчюнас BNS.

По словам Вайчюнаса, поскольку Россия наращивает в Калининградской области выработку электроэнергии, возрастает и риск того, что Россия примет решение отключить Балтийские страны от БРЭЛЛ раньше, чем они синхронизируются с европейскими сетями.

"Может быть, это определенный стимул, побуждение и для нас незамедлительно провести этот проект (синхронизации - BNS) в жизнь с той целью, чтобы мы не создали условия для актуализации этих угроз в области энергетической безопасности. А самое лучшее решение в этом случае - незамедлительное проведение в жизнь проекта синхронизации", - сказал министр Вайчюнас.

По словам главы литовской электропередающей компании Litgrid Дайвиса Вирбицкаса, проект синхронизации следует реализовать как можно скорее.

"Нет смысла откладывать или чего-то ждать. Нужно продвигаться в самом высоком темпе, какой только возможен, какой мы только можем себе позволить", - сказал Вирбицкас.

Литовский эксперт в области энергетики Ромас Швядас считает, что повышение энергетической автономности Калининградской области побуждает страны Балтии поспешить с проектом синхронизации.

"Это сигнал для трех Балтийских стран ускорить дискуссии, достижение соглашения и начало работ. Это очень серьезный сигнал, так как все цифры, которые мы сейчас обсудили как в электрическом, так и в газовом секторе, говорят о полной энергетической автономности Калининградской области", - сказал Швядас.

На прошлой неделе в Советске и Гусеве были введены в эксплуатацию две новые термофикационные электростанции на газе, общая их мощность превышает 300 мегаватт. В области идет строительство еще двух термофикационных электростанций - эти электростанции мощностью более 600 мегаватт будут работать на газе и угле.

Премьеры Литвы, Латвии и Эстонии в декабре прошлого года объявили, что страны Балтии будут синхронизировать свои электросети с Западом через Польшу. Окончательное политическое соглашение об этом должно быть подписано в июне этого года.

В настоящее время подходят к концу два исследования относительно синхронизации - по динамическому анализу и по стабильности частоты системы. Первое исследование должно разрешить споры о числе ЛЭП через Польшу и помочь в получении условий подключения у ENTSO-E. В нем дается оценка трем сценариям - одна или две перемычки LitPol Link и нынешняя перемычка вместе с морским кабелем постоянного тока между Польшей и Литвой.