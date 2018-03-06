Фото: в небе над Таллинном замечено редкое природное явление
6 марта 2018 г., 18:18
Фотограф Postimees заснял в небе над Таллинном оптическую иллюзию - гало, передает Postimees.
Гало — это светлые или радужные кольца, которые образуются вокруг источника света. Этот оптический феномен встречается в природе вокруг солнца или луны, в городах — вокруг уличных фонарей.
Гало образуют ледяными кристаллы в перистых облаках на высоте 5-10 км. Зимой гало могут образовываться и близко к земле. Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко распадается в спектр, что делает гало похожим на радугу.