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Фото: в небе над Таллинном замечено редкое природное явление

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Фотограф Postimees заснял в небе над Таллинном оптическую иллюзию - гало, передает Postimees.

Гало — это светлые или радужные кольца, которые образуются вокруг источника света. Этот оптический феномен встречается в природе вокруг солнца или луны, в городах — вокруг уличных фонарей.

Гало образуют ледяными кристаллы в перистых облаках на высоте 5-10 км. Зимой гало могут образовываться и близко к земле. Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко распадается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

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