Столичных застройщиков могут обязать создавать социальную инфраструктуру
6 марта 2018 г., 18:35
Застройщикам крупных территорий в Таллинне могут вменить в обязанность формировать социальную инфраструктуру, например, детские сады и школы, сказал вице-мэр Андрей Новиков, передает Rus.Err.
Об этом Новиков заявил во вторник, 6 марта, на конференции, посвященной рынку недвижимости и строительному рынку в столице.
По его оценке, Таллинн имеет шансы в ближайшие 10-15 лет стать городом с полумиллионным населением. А это значит, что 10-20 тысячам семей понадобятся не только жилье, но и инфраструктура, включающая и оказание социальных услуг. Поэтому вопрос стоит о вменении застройщикам крупных территорий в обязанность формировать такую инфраструктуру, как детские сады и школы.