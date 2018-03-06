Столичных застройщиков могут обязать создавать социальную инфраструктуру

Об этом Новиков заявил во вторник, 6 марта, на конференции, посвященной рынку недвижимости и строительному рынку в столице.

По его оценке, Таллинн имеет шансы в ближайшие 10-15 лет стать городом с полумиллионным населением. А это значит, что 10-20 тысячам семей понадобятся не только жилье, но и инфраструктура, включающая и оказание социальных услуг. Поэтому вопрос стоит о вменении застройщикам крупных территорий в обязанность формировать такую инфраструктуру, как детские сады и школы.