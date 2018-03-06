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Столичных застройщиков могут обязать создавать социальную инфраструктуру

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Стройка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Райго Паюла

Застройщикам крупных территорий в Таллинне могут вменить в обязанность формировать социальную инфраструктуру, например, детские сады и школы, сказал вице-мэр Андрей Новиков, передает Rus.Err.

Об этом Новиков заявил во вторник, 6 марта, на конференции, посвященной рынку недвижимости и строительному рынку в столице.

По его оценке, Таллинн имеет шансы в ближайшие 10-15 лет стать городом с полумиллионным населением. А это значит, что 10-20 тысячам семей понадобятся не только жилье, но и инфраструктура, включающая и оказание социальных услуг. Поэтому вопрос стоит о вменении застройщикам крупных территорий в обязанность формировать такую инфраструктуру, как детские сады и школы.

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