В Департаменте здоровья рассказали, опасно ли пить радиоактивную воду

"Пить радиоактивную воду из-под крана в небольших количествах не представляет риска для здоровья, однако употребление такой воды в течение длительного периода может негативно сказаться на здоровье", — сказал советник по коммуникациям Департамента здоровья Симмо Саар.

Он добавил, что употребление воды с высоким содержанием радия увеличивает риск заболеть раком костей, однако, если сравнивать с остальными факторами риска, это сопоставимо с риском умереть от удара молнии.