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  • В Департаменте здоровья рассказали, опасно ли пить радиоактивную воду

В Департаменте здоровья рассказали, опасно ли пить радиоактивную воду

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Вода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Каждый пятый человек в Эстонии пьет из-под крана радиоактивную воду, Департамент здоровья, однако, не считает это столь уж опасным, передает Postimees.

"Пить радиоактивную воду из-под крана в небольших количествах не представляет риска для здоровья, однако употребление такой воды в течение длительного периода может негативно сказаться на здоровье", — сказал советник по коммуникациям Департамента здоровья Симмо Саар.

Он добавил, что употребление воды с высоким содержанием радия увеличивает риск заболеть раком костей, однако, если сравнивать с остальными факторами риска, это сопоставимо с риском умереть от удара молнии.

По словам Саара, в группу риска в данном случае входят лица младше 17 лет.

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