В Департаменте здоровья рассказали, опасно ли пить радиоактивную воду
6 марта 2018 г., 19:53
Каждый пятый человек в Эстонии пьет из-под крана радиоактивную воду, Департамент здоровья, однако, не считает это столь уж опасным, передает Postimees.
"Пить радиоактивную воду из-под крана в небольших количествах не представляет риска для здоровья, однако употребление такой воды в течение длительного периода может негативно сказаться на здоровье", — сказал советник по коммуникациям Департамента здоровья Симмо Саар.
Он добавил, что употребление воды с высоким содержанием радия увеличивает риск заболеть раком костей, однако, если сравнивать с остальными факторами риска, это сопоставимо с риском умереть от удара молнии.
По словам Саара, в группу риска в данном случае входят лица младше 17 лет.