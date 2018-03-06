Галерея и видео: работавшие на стройке украинцы сбежали во время проверки

Три департамента проверили стротельство торгового центра Т1 на Петербургском шоссе, стройку на улице Выистлусе, стройку состоящего из трех домов комплекса зданий на Нарвском шоссе неподалеку от Певческого поля и стройку на улице Туукри недалеко от Таллиннского порта.

Проверяющие обнаружили нарушения на всех объектах. На стройке торгового центра Т1 проверяющие нашли двух нелегально работающих украинцев, на стройке, находящейся на Нарвском шоссе, были обнаружены еще двое и трое - на улице Туукри.

На первых стройках проверяющим посчастливилось застать работников неожиданно. На строительном объекте, расположенном на Нарвском шоссе, два украинца успели до прибытия проверяющих поменять рабочую одежду на обычную, тем не менее их доставили в полицейский участок для проверки.

Налогово-таможенный департамент обнаружил на стройке на Нарвском шоссе и нескольких жителей Эстонии, которые работали без регистрации. Были проверены все люди, прибывшие на строительный объект, те, чьи документы были в порядке, получили оранжевую наклейку.

На улице Туукри трое задержанных сбежали. Полиции посчастливилось задержать двоих, третьему удалось скрыться. Задержанные оказались украинцами, их работа на стройке не была оформлена должным образом.