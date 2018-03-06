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Опрос: поддержка Rail Baltic в Эстонии снизилась до 52%

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Железная дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

Поддержка проекта строительства международной железнодорожной магистрали Rail Baltic в Эстонии за последний год сократилась до 52%, а число ее противников увеличилось до 33%.

Такие данные приводятся в опубликованном 6 марта опросе общественного мнения, пишет портал новостей вещания со ссылкой на итоги проведенного в январе этого года социологической фирмой RAIT Faktum & Ariko исследования.

Около года назад по данным аналогичного опроса строительство Rail Baltic в Эстонии поддерживали 58% жителей страны, а число ее противников составляло 29% (увеличившись с первоначальных 21%).

Авторы исследования отмечают, что падение поддержки проекта в основном произошло из-за снижения его популярности среди русскоязычного населения Эстонии. Тем не менее, о позитивном отношении к Rail Baltica заявили 56% жителей Таллинна и людей с высшим образованием, а среди молодежи (15-29 лет) проект поддерживают 59%.

Поддерживающие проект респонденты ждут от него положительного влияния на Эстонию и экономику прилегающих к трассе регионов, а также дешевого, удобного и быстрого сообщения с Европой.

"Мы видим из результатов исследования, что у людей по-прежнему остается много не отвеченных вопросов по поводу проекта Rail Baltic. Это дает нам четкий сигнал, что мы должны больше заниматься детальным информированием", - сказала член правления Rail Baltic Estonia Рийа Силлаве.

В рамках исследования был проведен веб-опрос 1000 респондентов в возрасте 15-74 лет по всей Эстонии в период 15-26 января 2018 года.

Проект Rail Baltic предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до литовско-польской границы, на которой пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч. По последним данным, примерная стоимость строительства составит 5,8 млрд евро, в том числе на эстонском участке трассы — 1,3 млрд евро.

85% работ оплатит Европейский союз, поэтому Эстонии придется вложить в строительство всего 250-300 млн евро собственных средств.

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