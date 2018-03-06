Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением для въезда на территорию Крыма

Во вторник, 6 марта, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в эфире поинтересовался о поездке Собчак в Крым, где проживает два миллиона избирателей. "Я уже направила письмо, мы сейчас ждем ответа, в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно будет", - объяснила она.

"Если я получу разрешение на этот въезд через территорию Украины, то я поеду туда", - продолжила Собчак. Она подчеркнула, что в Крыму живут "очень разные люди" и она, в частности, хочет поехать на полуостров, чтобы "говорить с крымскими татарами, которые, например, очень недовольны во многом той ситуацией, которая там происходит".

"Там разные живут люди. Поэтому мне будет с кем там поговорить, и в первую очередь я много оттуда получаю писем от крымских татар, я буду встречаться с ними и говорить о тех проблемах, с которыми они столкнулись", - заверила она.

Собчак признала, что "есть люди в Крыму, которые хотят... быть уже частью России, им уже даны эти обещания". "Их уже сделали частью России, уже им выдали российские паспорта. И несмотря на то, что я лично считаю, что это незаконно, несправедливо, что для России это несет огромное количество ущерба и для всех остальных жителей России это только лишние деньги, которые мы теперь тратим на Крым", - отметила кандидат в президенты.

"Нужно, первое - поставить заново вопрос о законности присоединения Крыма. Этот вопрос просто заново должен возникнуть в повестке. Нельзя вот как сейчас считать, что этот вопрос решен и любое высказывание на эту тему экстремистское", - продолжила она.

По ее словам, стоит подумать о возможности проведения международного референдума с участием как жителей России, так и жителей Украины.

24 октября 2017 года на пресс-конференции по поводу своего выдвижения в президенты Собчак прокомментировала присоединение полуострова к РФ. "С точки зрения международного права Крым украинский. Точка", - подчеркнула она.

Тогда же Собчак заявила, что своими действиями на полуострове Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года и теперь важно "восстановить дружбу России и Украины любой ценой". В то же время Собчак заявила, что вопрос принадлежности полуострова требует дальнейшего серьезного обсуждения, так как там есть "огромное количество русских людей", которые поддерживают его присоединение к РФ.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Собчак о Крыме неправильными. "Это неправильное заявление по сути и по форме", - пояснил он. По его словам, с точки зрения международного права де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью России. "Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем", - резюмировал Песков.

Заявление Собчак по Крыму вызвало шквал критики со стороны российских чиновников. При этом юристы даже заговорили о возможном привлечении телеведущей к уголовной ответственности в том случае, если в ее словах обнаружат признаки экстремизма. Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков напомнил, что в России уже более 20 человек стали фигурантами уголовных дел за подобные высказывания.

В декабре прошлого года стало известно, что по обращению депутата от КПРФ Валерия Рашкина проверку высказываний Собчак о Крыме начала столичная прокуратура. Он же направлял запросы в ФСБ и Генпрокуратуру с требованием проверить слова Собчак.