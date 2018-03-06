В Нарве прошли траурные мероприятия в годовщину бомбардировки 1944 года
6 марта 2018 г., 21:49
В приграничном городе на северо-востоке Эстонии прошел День памяти старой Нарвы, который приурочен к 74-ой годовщине со дня начала массовых бомбардировок города во время Второй мировой войны, передает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".
6 марта 1944 года советская авиация начала ковровые бомбардировки исторической части Нарвы, полностью ее разрушив.
В послевоенное время старый город восстановить так и не удалось, а из прежних жителей в Нарву вернулись единицы.
В память о старой Нарве представители эстонского общества города зажгли свечи около траурного камня, рядом с городской поликлиникой.
Вечером в Нарвском замке также прошел концерт.