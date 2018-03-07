Евгений Фельдман: проект «Это Навальный» для меня – история о принципах

– Возвращаясь к проекту «Это Навальный»: опасен ли для вас этот проект? Не в плане уголовных дел, может быть, – но есть еще карьера, перспективы...

– Я не могу сказать, что ощущаю себя самым защищенным человеком на свете – но и постоянной угрозы не чувствую тоже. Что до карьеры, я не собираюсь работать в государственных СМИ. У меня есть личные проекты, но я никогда не увлекался мессианством, мне не нужно издавать книги тиражом сто тысяч экземпляров. Так что мне хочется верить, что ниша, которую я занимаю, никому не интересна – и в то же время актуальна для какого-то количества людей.

– Насколько вы с Алексеем Навальным сблизились как люди? Фотографов ведь пускают туда, куда мало кто может проникнуть, а значит, есть какая-то степень доверия присутствует.

– О восприятии Навального мне судить сложно, но проект длится уже год – и условия, о которых мы договорились, соблюдаются обеими сторонами. Значит, все всем довольны. В поездках я снимаю все что хочу, это касается и бэкстейджа, и появления Алексея на сцене.

ФОТО: Евгений Фельдман

– Есть какие-то ограничения? Не снимать Навального во время еды, например?..

– Да, изначально мы договаривались, что я не буду снимать Алексея, условно говоря, жующим. Хотя в американской политической фотографии есть целый пласт таких снимков, например, в штате Висконсин с его сырной индустрией. Но ряд знаковых картинок получилась именно в рамках проекта, как я его называю, «Навальный. Еда»: снимок с дошираком, картинка из «Макдональдса», много чего еще... В остальном – иногда возникали нюансы. Скажем, когда Алексея облили зеленкой в Барнауле, он в туалете штаба смывал с себя эту зеленку, наполовину раздевшись, и мы договорились, что эти снимки я предварительно покажу и немного обрежу – иначе их бы просто не было.

Валуны и песчинки американских выборов

– Навальный после атаки зеленкой – один из самых известных ваших снимков...

– Я приехал через три минуты после нападения в Барнауле в марте – и уже в больницу, когда в апреле на Алексея напали в Москве. Иногда Навального забрасывали яйцами, я находился рядом – и сам получал.

ФОТО: Евгений Фельдман

– Были у вас ситуации, когда нужно выбирать, продолжать снимать – или бежать помогать?

– К счастью, такого не было даже на войне. Умозрительно я провел для себя черту: если есть угроза чьей-то жизни и здоровью – надо бежать помогать. Ну и потом, на дворе 2018 год, цифровая фотография, моя камера делает 14 кадров в секунду, и теперь по большому счету подобных хрестоматийных ситуаций можно просто избежать.

– В США вы своими глазами видели, насколько американцы действительно хотели голосовать за Трампа. Влияние российской пропаганды там как-то ощущалось?