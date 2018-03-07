среда, 7 марта 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Правительство намерено увеличить финансирование науки и высшего образования

Правительство намерено увеличить финансирование науки и высшего образования

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Учеба. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Совет по науке и развитию обсудил на состоявшемся во вторник заседании финансирование науки и высшего образования в рамках бюджетной стратегии на 2019-2020 год и пришел к выводу, что инвестиции публичного сектора в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) следует увеличить по крайней мере до 0,84% ВВП.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства.

«Эти инвестиции в продолжительной перспективе поддерживают экономический рост и помогают сохранять и улучшать качество нашего высшего образования», - заявил премьер-министр Юри Ратас.

Члены Совета пришли к выводу, что вкладывать средства нужно прежде всего в стратегически важные сферы, чтобы наука и высшее образование еще лучше соответствовали потребностям общества и экономики.

Кроме того, Совет ознакомился с отчетом о выполнении Эстонской стратегии по НИОКР и инновациям за 2017 год.

Руководитель рабочей группы по финансированию и оптимизации науки и высшего образования Катрин Пихор ознакомила членов Совета по науке и развитию с основными выводами и предложениями рабочей группы, которые касаются, например, постановки более четких требований в отношении НИОКР, увеличения способности предприятий разрабатывать и использовать новые знания, улучшения сотрудничества между предприятиями и университетами и тому подобного.

Обсуждение предложений рабочей группы будет продолжено на следующем заседании Совета в мае.

В число задач рабочей группы, помимо прочего, входила оценка конкурентоспособности эстонской науки и системы высшего образования, выработка предложений по улучшению ситуации, разработка критериев консолидации общественно-правовых университетов, научных учреждений и прикладных высших учебных заведений и представление правительству предложений по поводу долгосрочной программы финансирования науки и высшего образования и распределения связанных с этим задач и обязанностей.

В состав рабочей группы входили представители Министерства науки и образования, Министерства экономики и коммуникаций, Ректорского совета, Академии наук, Эстонского студенческого союза, Центрального союза работодателей, Палаты экономики сферы услуг, а также Торгово-промышленной палаты. Работу координировала Государственная канцелярия.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ