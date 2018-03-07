Правительство намерено увеличить финансирование науки и высшего образования

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства.

«Эти инвестиции в продолжительной перспективе поддерживают экономический рост и помогают сохранять и улучшать качество нашего высшего образования», - заявил премьер-министр Юри Ратас.

Члены Совета пришли к выводу, что вкладывать средства нужно прежде всего в стратегически важные сферы, чтобы наука и высшее образование еще лучше соответствовали потребностям общества и экономики.

Кроме того, Совет ознакомился с отчетом о выполнении Эстонской стратегии по НИОКР и инновациям за 2017 год.

Руководитель рабочей группы по финансированию и оптимизации науки и высшего образования Катрин Пихор ознакомила членов Совета по науке и развитию с основными выводами и предложениями рабочей группы, которые касаются, например, постановки более четких требований в отношении НИОКР, увеличения способности предприятий разрабатывать и использовать новые знания, улучшения сотрудничества между предприятиями и университетами и тому подобного.

Обсуждение предложений рабочей группы будет продолжено на следующем заседании Совета в мае.

В число задач рабочей группы, помимо прочего, входила оценка конкурентоспособности эстонской науки и системы высшего образования, выработка предложений по улучшению ситуации, разработка критериев консолидации общественно-правовых университетов, научных учреждений и прикладных высших учебных заведений и представление правительству предложений по поводу долгосрочной программы финансирования науки и высшего образования и распределения связанных с этим задач и обязанностей.