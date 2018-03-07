Поможем найти: 44-летний мужчина пропал по дороге в Таллинн

Как сообщила Ляэнеская префектура, 15 февраля в 5.45 Янек отправился из своего дома в деревне Линнамяэ в Таллинн, но обратно не вернулся. Также близким и друзьям не удалось связаться с ним, так как мобильный телефон пропавшего остался дома.

Об исчезновении Янека в полицию сообщили 28 февраля. С этого момента полиция проверила место жительства Янека, пообщались с его соседями и знакомыми. К сожалению, поиски результатов не принесли.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, рост 170 см, черные с проседью волосы и карие глаза. Янек был одет в черную куртку с красными полосками на плечах и синие джинсы.