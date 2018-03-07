среда, 7 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Поможем найти: 44-летний мужчина пропал по дороге в Таллинн

Поможем найти: 44-летний мужчина пропал по дороге в Таллинн

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Янек.

ФОТО: Lääne prefektuur

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 44-летнего Янека, который 15 февраля ушел из деревни Линнамяэ в волости Ляэне-Нигула и пропал.

Как сообщила Ляэнеская префектура, 15 февраля в 5.45 Янек отправился из своего дома в деревне Линнамяэ в Таллинн, но обратно не вернулся. Также близким и друзьям не удалось связаться с ним, так как мобильный телефон пропавшего остался дома.

Об исчезновении Янека в полицию сообщили 28 февраля. С этого момента полиция проверила место жительства Янека, пообщались с его соседями и знакомыми. К сожалению, поиски результатов не принесли.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, рост 170 см, черные с проседью волосы и карие глаза. Янек был одет в черную куртку с красными полосками на плечах и синие джинсы.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Янека, позвонить в полицейский участок Хаапсалу по телефону 4732810 или на короткий номер 112.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ