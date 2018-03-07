Налоговый департамент уже вернул более 66 миллионов евро переплаченного подоходного налога

К утру среды Налогово-таможенный департамент (MTA) получил 511 494 декларации о доходах, в соответствии с которыми он вернет более 75 млн евро переплаченного подоходного налога.
К настоящему времени на основании поданных 310 362 деклараций уже возвращено в общей сложности 66,3 млн евро переплаченного налога.
На основании 511 494 поданных деклараций налогоплательщикам вернут в общей сложности 75,5 млн евро, сказал BNS руководитель коммуникационного отдела департамента Райнер Лауритс.
15 февраля MTA открыл возможность подачи налоговых деклараций. Завершающий срок подачи декларации 2 апреля, возврат подоходного налога клиентам, представившим декларацию на бумаге, начнется 20 марта. Срок доплаты подоходного налога и возврата переплаченного налога 2 июля.