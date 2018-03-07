Создана полностью уничтожающая рак вакцина

Терапия основана на специфичных для каждой опухоли неоантигенах — дефектных пептидных молекулах, присутствующих на поверхности злокачественных клеток. Дендритные клетки помогают Т-лимфоцитам распознавать неоантигены и обеспечивают реакцию иммунитета, направленную против опухолей.

Исследователи использовали биоматериал, состоящий из крошечных кремниевых стержней и покрытый полиэтиленимином — соединением, который используется для доставки ДНК и белков в клетки. При введении под кожу он образует трехмерный каркас, привлекающий дендритные клетки. Кроме того, стержни были соединены с неоантигенами, что позволяло последним легко проникать внутрь дендритных клеток, пишет lenta.ru.