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Создана полностью уничтожающая рак вакцина

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ФОТО: JOE RAEDLE/AFP

Ученые Гарвардского университета разработали персонализированную вакцину, помогающую активировать иммунную систему на борьбу с раком. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Терапия основана на специфичных для каждой опухоли неоантигенах — дефектных пептидных молекулах, присутствующих на поверхности злокачественных клеток. Дендритные клетки помогают Т-лимфоцитам распознавать неоантигены и обеспечивают реакцию иммунитета, направленную против опухолей.

Исследователи использовали биоматериал, состоящий из крошечных кремниевых стержней и покрытый полиэтиленимином — соединением, который используется для доставки ДНК и белков в клетки. При введении под кожу он образует трехмерный каркас, привлекающий дендритные клетки. Кроме того, стержни были соединены с неоантигенами, что позволяло последним легко проникать внутрь дендритных клеток, пишет lenta.ru.

Результаты испытаний показали, что такие вакцины были эффективнее обычных и вызывали сильную реакцию иммунной системы у мышей. Так, была создана вакцина, которая содержала пептид Е7, связанный с раком шейки матки. Она способствовала почти полному уничтожению опухолей у грызунов, которые жили более 150 дней, тогда как животные, которых лечили традиционным способом, умирали на 30 день.

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