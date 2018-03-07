среда, 7 марта 2018 г.
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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в различные города Европы за 15 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в различные города Европы за 15 евро!

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Путешествие.

ФОТО: /Caters News Agency

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 494 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мартинику начиная с 354 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Перу или Чили начиная с 622 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Сингапур начиная с 362 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 446 евро

Кампания Ryanair: из Таллинна в различные направления начиная с 14,99 евро

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