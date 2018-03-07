Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в различные города Европы за 15 евро!
7 марта 2018 г., 10:59
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 494 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мартинику начиная с 354 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Перу или Чили начиная с 622 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Сингапур начиная с 362 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 446 евро
Кампания Ryanair: из Таллинна в различные направления начиная с 14,99 евро