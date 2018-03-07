Чтобы от самого главного не отвлекало: КХЛ перенесла матчи полуфиналов из-за выборов Путина

Перенос матчей, по сведениям из КХЛ, опирается на статью 55 Регламента проведения соревнований: в данной статье указывается, что матчи должы состояться в назначенное время в назначенном месте, а перенос по решению Руководства Лиги может быть только в случае: форсмажорных обстоятельств, комендантского часа, угрозы общественно-политической ситуации в регионе, мешающей безопасному проведению матчей.

Что из перечисленных факторов могло стать причиной переносов матчей в Восточной конференции, которые теперь начнутся на день раньше? Обеспечить явку на выборы? Возникает вопрос: как двух-трехчасовой хоккейный матч, который к тому же будет проведен в двух городах, помешает прийти на выборы тем, кто на них хотел прийти, и не прийти тем, кто решил "голосовать ногами"?