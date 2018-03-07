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Миксер: нынешний президент США является неординарным главой государства

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Свен Миксер.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Нынешний президент США Дональд Трамп в сравнении со своими предшественниками является неординарным президентом, однако его поступки или заявления не влияют на основу внешней политики Эстонии — тесные союзнические с США, заявил в среду министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

«В Белом Доме сейчас достаточно… неординарный президент и мы должны быть готовы к определенной непредсказуемости. Мы были свидетелями того, что президент мог выступить с определенным заявлением, но на следующий день сказать уже нечто иное», - сказал Миксер в интервью, опубликованном во вторник порталом Yahoo News.

«Мы должны научиться жить с пониманием этой особенности», - отметил министр.

По словам Миксера, одним из поводов для беспокойства для Эстонии стало недавнее заявление Трампа о его намерении ввести таможенную пошлину на импорт стали и алюминия.

«Мы, эстонцы, и малые страны нашего региона, государства Северной Европы, крайне заинтересованы в развитии свободной торговли, - сказал Миксер. - Когда речь идет о стране, внутренний рынок которой составляет всего один миллион человек, то совершенно очевидно, что очень велика необходимость вести свой бизнес без ограничений».

В то же время, отметил Миксер, поступки или заявления президента США никак не скажутся на основах внешней политики Эстонии, на тесных союзнических связях с США.

По словам Миксера, Эстонию беспокоит проявляемая Россией агрессия и ее попытки вмешаться в ход выборов в других странах.

«Мы были очевидцами попыток России вмешаться… в нашу демократию, в наши выборы и в нашу политическую жизнь после восстановления независимости. Я не сказал бы, что мы смирились с этим. Но мы привыкли жить в ожидании такого вмешательства», - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Как отметил Миксер, Эстония хотела бы видеть большее военное присутствие США в Балтийских странах.

Он добавил, что санкции, введенные Соединенными Штатами Америки и другими союзниками западных стран в отношении России в связи с аннексией Крыма, по оценке Эстонии оказались «очень эффективными».

Администрация Трампа эти санкции не отменила, но, вопреки пожеланию конгресса США, не ввела и новые санкции за то, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году. В интервью Миксер не стал призывать власти США к новым санкциям в отношении России.

«Я здесь не для того, чтобы критиковать правительство США и меньше всего — президента. По сути дела мы пытаемся убедить наших американских партнеров в том, что Россия по-прежнему агрессивный и не конструктивный участник международной политики. По этой причине мы должны общими усилиями организовать более сильные меры сдерживания», - добавил он.

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