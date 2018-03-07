Скончался основатель Еврейского музея Эстонии Марк Рыбак

Об этом BNS сообщила в среду Еврейская община Эстонии, напомнив, что Марк Рыбак репатриировал в Израиль в 1972 году, но все эти годы не терял связь с Эстонией.

В марте 2006 года Рыбак открыл сайт www.eja.pri.ee, который послужил началом создания Еврейского музея Эстонии. За создание Еврейского музея в 2009 году Марк Рыбак был признан человеком года Еврейской общины Эстонии, а в 2010 году награжден президентом Эстонии орденом Белой звезды.

Многие отвечали на призыв автора страницы присылать ему материалы, которые он в отсканированном виде размещал в различных рубриках на сайте. Сайт содержит публикации, воспоминания и другие документы.

Веб-страница в итоге стала основой для учреждения Еврейского музея Эстонии, над созданием которого Марк Рыбак трудился долгие годы, вложив в него всю свою душу, отметила Еврейская община Эстонии.