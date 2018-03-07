Будет ли тепло Европе без украинского транзита российского газа?

Берлин обеспокоен, но опасность остаться без газа ему не грозит

Многие могут подумать, что Германия преследует, прежде всего, собственные интересы: не оставить немцев без российского газа в пик морозов. Ведь поставки "Газпрома" действительно важны для ФРГ, пишет DW.com. Идут они не только по украинским трубопроводам, точнее говоря, по ним в меньшей степени, чем по другим. "Если мы посмотрим на динамику последних лет, то большая часть газа, который был использован в Германии, был доставлен сюда по трубопроводам "Ямал-Европа" и "Северной поток", - объясняет эксперт Немецкого фонда Маршалла (The German Marshall Fund of the United States, GMF) Йорг Форбриг (Jörg Forbrig). - Именно поэтому транзит российского газа через Украину играет меньшую роль по крайней мере для немецкого рынка и немецких потребителей".

В прошлом году ФРГ импортировала рекордный объем российского газа - 53 миллиарда кубометров. Какая именно его часть была доставлена через украинскую газотранспортную систему (ГТС), сложно подсчитать из-за интегрированности немецких газопроводов с газопроводами в соседних странах и диверсификации поставок газа, однако эти поставки (через Украину - ред.) значительно снизились, заверяет Форбриґ. В частности, в прошлом году, по данным "Нафтогаза Украины", через украинскую ГТС в целом в направлении Европы прошло до 93 миллиардов кубометров газа из РФ. Хотя по транзитному контракту между Украиной и Россией "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов.

Вместе с тем пропускная способность газопроводов "Ямал-Европа" и "Северного потока" составляет соответственно 33 и 55 миллиардов кубометров газа в год. То есть, оба газопровода вместе могут и сегодня покрыть растущие потребности Германии, даже без "Северного потока-2". Кроме того, на поставки из РФ приходится всего 40 процентов газа, потребляемого в Германии. Значительную часть "голубого топлива" она закупает у Норвегии и Нидерландов.

Более того, в ФРГ есть крупные газохранилища, которые могут обеспечить ей автономное существование в течение не менее полугода в случае остановки поставок. Так что благодаря диверсификации поставщиков, а также из-за наличия газохранилищ приостановление транзита российского газа через Украину не затронет Германию.

Кому готовиться к морозам?

Из истории предыдущих газовых конфликтов Украины и России известно, что больше всего от остановки транзита через украинскую ГТС страдают государства на Балканах - Болгария, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина, Македония. "Это страны, которые почти полностью обеспечиваются российским газом, идущим через Украину, и они прежде всего и больше всего пострадают", - указывает Йорг Форбриг. В отличие от Германии, у этих стран нет альтернативных путей поставок российского топлива.