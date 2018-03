Будет ли тепло Европе без украинского транзита российского газа?

Многие могут подумать, что Германия преследует, прежде всего, собственные интересы: не оставить немцев без российского газа в пик морозов. Ведь поставки "Газпрома" действительно важны для ФРГ, пишет DW.com. Идут они не только по украинским трубопроводам, точнее говоря, по ним в меньшей степени, чем по другим. "Если мы посмотрим на динамику последних лет, то большая часть газа, который был использован в Германии, был доставлен сюда по трубопроводам "Ямал-Европа" и "Северной поток", - объясняет эксперт Немецкого фонда Маршалла (The German Marshall Fund of the United States, GMF) Йорг Форбриг (Jörg Forbrig). - Именно поэтому транзит российского газа через Украину играет меньшую роль по крайней мере для немецкого рынка и немецких потребителей".