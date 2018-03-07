Раскол в шведской сборной: «Странно, что никто не последовал примеру Самуэльссона насчет бойкота России»

Президент Союза биатлонистов Швеции Олле Далин выразил Aftonbladet позицию организации относительно возможности бойкота этапа Кубка мира в Тюмени.

«Мы не считаем, что бойкот – это лучшее решение данной проблемы. РУСАДА не будет участвовать в проведении допинг-тестов. Пробы будут отправлены из России в аккредитованную лабораторию.

Самуэльссон не уверен в своей безопасности? В IBU поднимали этот вопрос. Мы получили гарантии от организаторов российского этапа Кубка мира того, что проблеме безопасности будет уделяться дополнительное внимание», – сказал Далин.

Олимпийская чемпионка Ханна Оберг отметила, что поддерживает решение Самуэльссона о бойкоте, однако сама намерена выступить в России.

«Ситуация, в которой мы находимся, очень сложная, но я полностью поддерживаю Себастьяна в его решении. Что касается меня, в этом сезоне у меня было не так много стартов, поэтому я хочу использовать любую возможность, чтобы соревноваться. Если Федерация отправит команду в Россию, я поеду», – заявила шведка.

Самый известный шведский биатлонист, Олимпийский чемпион Ванкувера-2010, Бьорн Ферри поддержал решение Себастьяна Самуэльссона: «Думаю, Самуэльссон принял сильное решение. Это демонстрирует, что он сам принимает решения и думает своей головой, мне это нравится. Большинство других обычно просто сидят и смотрят друг на друга, это нормально для шведов. Думаю, он поступает правильно. В России нет одобренных антидопинговых организаций. Если они могут открывать свои пробирки, чтобы менять образцы, они могут открывать и пробирки других спортсменов и что-то туда добавлять. Понятное дело, что доверия тут нет.

Проводить международные соревнования в месте, где не гарантирован допинг-контроль... Какого черта, конечно, это странно. Но я думаю, что Международная федерация принимает решения по этому поводу.

Но все больше стран предпочитают бойкот… Если вы стоите на своем, хотите бороться за чистый спорт, тогда надо быть в состоянии придерживаться его. Но это еще и работа, не все так просто. Однако Себастьян силен, странно, что больше никто не последовал его примеру», – сказал Ферри Expressen.

Сам же Самуэльссон в очередной раз выступил с критикой IBU:«Я получил несколько сообщений – как личных, так и публичных. В них говорится, какой я плохой человек, меня угрожают застрелить, когда я приеду в Россию, желают смерти всей моей семье.

Я бы не сказал, что боюсь. Но мне трудно понять, как IBU или организаторы в России могут гарантировать мою безопасность во время моих передвижений по России. Им было проще всего оставить этап Кубка мира в России. Но для меня это было очень неожиданным решением, я был абсолютно уверен, что соревнования должны были быть перенесены. Думаю, они немного опасаются того, как на это отреагирует мир в свете разговоров о борьбе с допингом. К сожалению, полагаю, в IBU очень много коррупции, замешаны деньги и еще какие-то вещи, которые заставляют их думать, что важно оставить соревнования в России», – сказал Самуэльссон.

Вместо Кубка мира по биатлону Самуэльссон отправится на чемпионат Швеции по лыжам: «У меня в планах участие в чемпионате Швеции по лыжным гонкам. Хочу бросить вызов тем парням, что бегают на Кубке мира.