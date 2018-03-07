Засоренный туалет разгневал пассажира паромного судна

«В пятницу WC временно не работал, но через какое-то время его вновь открыли», - описал читатель ситуацию и добавил, что в воскресенье в 11.25 туалет на паромном судне был вообще закрыт.

Никакой таблички, информирующей о поломке, на дверях туалета не было. Специалист по маркетингу AS Tallinna Sadam Трийн Рум объяснила, что речь шла о кратковременном засоре, который был устранен в конце рейса. «В большинстве случаев проблемы возникают из-за небрежности пассажиров в туалете», - добавила она.