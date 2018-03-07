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Засоренный туалет разгневал пассажира паромного судна

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Туалет на паромном судне Piret.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Обратившийся в редакцию Meie Maa читатель рассказал, что в пятницу на пароме Piret, курсирующем между Мухумаа и материком, возникли проблемы с использованием туалета. В воскресенье туалет был и вовсе закрыт.

«В пятницу WC временно не работал, но через какое-то время его вновь открыли», - описал читатель ситуацию и добавил, что в воскресенье в 11.25 туалет на паромном судне был вообще закрыт.

Никакой таблички, информирующей о поломке, на дверях туалета не было. Специалист по маркетингу AS Tallinna Sadam Трийн Рум объяснила, что речь шла о кратковременном засоре, который был устранен в конце рейса. «В большинстве случаев проблемы возникают из-за небрежности пассажиров в туалете», - добавила она.

Подробнее читайте в Meie Maa.

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