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Эксперт: только зарабатывать прибыль - уже недостаточно

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Ранно Тингас

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

По словам партнёра EY Ранно Тингаса, при оценке предпринимателей на первый план выходит вклад в общество, только зарабатывания прибыли для того, чтобы выделиться среди других, уже недостаточно.

Тингас сказал, что, оглядываясь на прошедшие десять лет конкурса "Предприниматель года EY", к сегодняшним предпринимателям успех приходит быстрее, но и прогореть тоже проще. Деятельность предпринимателей на местном эстонском рынке была бы, по его словам, легче, если бы налоговая система была более стабильна и прогнозируема.

- Как, по вашему мнению, происходившее в экономике за последние десять лет повлияло на выбор номинантов на конкурс "Предприниматель года EY Eesti?"

- Мне кажется, что за это время эстонские предприниматели стали смелее. С каждым годом они все больше видят в конкурсе хорошую возможность с его помощью рассказать о своих достижениях. Что скрывать, спустя десятилетие этих достижений тоже стало больше, экономика стала более зрелой.

- Какие сферы в течение этих лет доминировали, какие к настоящему времени сделали шаг назад?

- Если говорить о промышленных отраслях, то больших перемен не произошло. Есть несколько из ИКТ сектора, обрабатывающей промышленности, сферы услуг. У всех направленность на экспорт, новейшие бизнес-модели, потихоньку становится больше стартапов, то есть таких фирм, которых четыре-пять лет назад не существовало. Цикл, в течение которого достигается успех, также сократился. Это демонстрируют и некоторые финалисты этого года.

- Успех сейчас приходит быстрее?

- Я верю, что в некоторых сферах так и есть. Всегда, конечно, остается вопрос - насколько такой успех долговечен. Успех быстро достигается, но всегда приходят новые, ещё более ярые, которые отбирают эту позицию. Борьба за свою позицию на рынке в некоторых сферах более острая, чем раньше, и, скорее всего, напряжение будет только расти.

- Наград предпринимателям в Эстонии не слишком много, на вершине очевидно, одиноко. Что, помимо признания, могло бы стать более глобальной целью этого конкурса?

- Одна из важных вещей – это конечно бизнес-контакты. Многие победители конкурса "Предприниматель года EY Eesti" прошлых лет говорили, что ехали в Монако (там происходит ежегодный выбор победителя международного конкурса Предприниматель года - прим. ред.) настроенными слегка скептически по отношению к тому, что там будет происходить, думая, что будет обычное бизнес-мероприятие. И потом они были очень довольны, что собралось такое высшее общество предпринимателей. Контакты и вдохновение, которые там можно получить, неоценимы.

Один из важных факторов на этом конкурсе – это вклад в общество. Об этом постоянно говорят в Монако, кто какой вклад внёс в общество. Не бывает так, что у меня больше прибыль или больше оборот, поэтому я лучший предприниматель. Цель этого конкурса в том, чтобы наградить человека-предпринимателя, а не смотреть только на статистические показатели его компании.

- Эстонские предприниматели заметны на международном конкурсе каким-либо образом?

- По цифрам, конечно, не выделяются, но абсолютные значения там и не очень важны. Время от времени эстонских предпринимателей хвалят за какой-либо новый или особый подход. Были годы, когда журналисты составляли свои, неофициальные рейтинги, и в них эстонские предприниматели попадали в тройку лучших.

- Кто, например?

- Несомненно, большое признание получила Рут Олтьер (основательница фирмы по производству косметики и чистящих средств Chemi-Pharma – прим. ред.). Отчасти потому, что предпринимателей-женщин не так много, и во-вторых потому, что, будучи врачом, она увидела проблему и стала решать её как предприниматель. Но и несколько других эстонских предпринимателей были отмечены за интересные бизнес-модели. Например, в прошлом году конкурс оживили Арно Кютт и Пеэп Кулд со своим роботом-курьером Cleveron.

- Каковы перспективные сферы, которые в ближайшие годы станут популярными?

- Я бы не решился назвать конкретные сферы, но я думаю, что это всё-таки вещи, которые будут решать реально существующие проблемы людей. Где не создается какой-то псевдопродукт, а делается нечто, что, например, экономит людям время, помогает делать что-то проще, с чем-то проще осваиваться. С какой-то произвольной безделушкой больше не пробьешься.

- Чего вообще можно в ближайшее время ожидать от экономики?

- Что касается Эстонии, то самое важное всё-таки то, чтобы было долгосрочное стратегическое видение. В эстонском бизнесе это видение сейчас стало настолько краткосрочным, что никогда не знаешь, что будет с налоговой системой через год или какие регуляции будут действовать. Конечно, то же самое происходит и во многих других странах, там трава не зеленее.

Но если посмотреть за пределы Эстонии, то сейчас возможностей больше, чем когда-либо ранее. Если смотреть дальше Латвии, Литвы и Финляндии, то сейчас там настоящий подъём. Но решение о выходе на дальние рынки всегда будет затратным, некомфортным и рискованным, и все не пойдут далеко.

- То есть большого успеха можно достичь за пределами Эстонии уже только из-за масштабности?

- Именно так. У эстонского предпринимательства за спиной уже 25 лет опыта, и несомненно есть страны, где у нас есть преимущество в виде определённого опыта, чтобы пробиться на тех рынках.

- Весной следующего года пройдут выборы в Рийгикогу. Что бы бы вы посоветовали новому правительству, что следовало бы немедленно изменить в налоговой системе?

- Мы должны избавиться от такого понимания налоговой политики, по которому каждое правительство приходит и делает по-своему. Скорее, нужно соглашение между обществом и политикой о том, каковы должны быть те базовые ценности, на которых будет строиться наша налоговая система. И тогда уже решим, что каждое правительство не трогает это, что это не тема выборов. Конечно, в существующей налоговой системе есть вещи, которые, по моему мнению, очень сильно нуждаются в изменениях, но если сейчас придёт новое правительство и изменит, например, необлагаемый доход на что-то одно или другое, то это не очень хорошо отразится на людях и их налоговой дисциплине. Лучше если бы существовало соглашение, что если кто-то хочет что-то изменить, то это делалось бы в трёх-четырёхлетней перспективе, а не так, что каждая новая коалиция стала бы опять поворачивать направление налоговой политики. Слишком большие повороты нельзя делать слишком часто.

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