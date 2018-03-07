Эксперт: только зарабатывать прибыль - уже недостаточно

Тингас сказал, что, оглядываясь на прошедшие десять лет конкурса "Предприниматель года EY", к сегодняшним предпринимателям успех приходит быстрее, но и прогореть тоже проще. Деятельность предпринимателей на местном эстонском рынке была бы, по его словам, легче, если бы налоговая система была более стабильна и прогнозируема.

- Как, по вашему мнению, происходившее в экономике за последние десять лет повлияло на выбор номинантов на конкурс "Предприниматель года EY Eesti?"

- Мне кажется, что за это время эстонские предприниматели стали смелее. С каждым годом они все больше видят в конкурсе хорошую возможность с его помощью рассказать о своих достижениях. Что скрывать, спустя десятилетие этих достижений тоже стало больше, экономика стала более зрелой.

- Какие сферы в течение этих лет доминировали, какие к настоящему времени сделали шаг назад?

- Если говорить о промышленных отраслях, то больших перемен не произошло. Есть несколько из ИКТ сектора, обрабатывающей промышленности, сферы услуг. У всех направленность на экспорт, новейшие бизнес-модели, потихоньку становится больше стартапов, то есть таких фирм, которых четыре-пять лет назад не существовало. Цикл, в течение которого достигается успех, также сократился. Это демонстрируют и некоторые финалисты этого года.

- Успех сейчас приходит быстрее?

- Я верю, что в некоторых сферах так и есть. Всегда, конечно, остается вопрос - насколько такой успех долговечен. Успех быстро достигается, но всегда приходят новые, ещё более ярые, которые отбирают эту позицию. Борьба за свою позицию на рынке в некоторых сферах более острая, чем раньше, и, скорее всего, напряжение будет только расти.

- Наград предпринимателям в Эстонии не слишком много, на вершине очевидно, одиноко. Что, помимо признания, могло бы стать более глобальной целью этого конкурса?

- Одна из важных вещей – это конечно бизнес-контакты. Многие победители конкурса "Предприниматель года EY Eesti" прошлых лет говорили, что ехали в Монако (там происходит ежегодный выбор победителя международного конкурса Предприниматель года - прим. ред.) настроенными слегка скептически по отношению к тому, что там будет происходить, думая, что будет обычное бизнес-мероприятие. И потом они были очень довольны, что собралось такое высшее общество предпринимателей. Контакты и вдохновение, которые там можно получить, неоценимы.

Один из важных факторов на этом конкурсе – это вклад в общество. Об этом постоянно говорят в Монако, кто какой вклад внёс в общество. Не бывает так, что у меня больше прибыль или больше оборот, поэтому я лучший предприниматель. Цель этого конкурса в том, чтобы наградить человека-предпринимателя, а не смотреть только на статистические показатели его компании.

- Эстонские предприниматели заметны на международном конкурсе каким-либо образом?