Туристы в среднем тратят в Италии 616 евро. Что можно купить за эти деньги?

Сумму в 37 млрд евро оставили в Италии 60 млн иностранных гостей, которые посетили страну в прошлом году. По словам министра культуры Дарио Франческини, число прибытий в итальянские гостиницы, хостелы, апартаменты и гостевые дома выросло на 4,5% (5,5 млн) и достигло 122,3 млн, пишет turizm.ru.

Если разделить на число гостей потраченные суммы, выходит, что каждый в среднем оставил в Италии 616 евро. На что же можно потратить эти деньги?

Итак, на 616 евро можно провести три ночи в четырехзвездочной гостинице практически рядом с Ватиканом, заказать и съесть 112 пицц «Маргарита», 61 тарелку пасты, выпить 154 чашки капучино, купить 40 бутылок итальянского вина или семь пар джинсов, 22 раза съездить на обзорную экскурсию по итальянской столице, 24 раза посетить виллу Боргезе без очереди.