Парламентская комиссия по борьбе с коррупцией едет в Нарву

В пятницу, 9 марта, в рамках своего выездного заседания специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией встретится в Нарве с городскими властями, передает Rus.Err.
Цель встречи - получить обзор того, как в Нарве выполняются требования Антикоррупционного закона. Парламентарии хотят знать, как городские власти повышают осведомленность должностных лиц о коррупции, что предпринимается для предотвращения коррупции, насколько эффективен внутренний контроль и т.д.
На встречу помимо членов горуправы во главе с мэром Тармо Таммисте приглашены председатель госробрания Александр Ефимов, глава ревизионной комиссии Яан Саан, его заместитель Илья Федоров и оппозиционный депутат Катри Райк.
В состав парламентской комиссии по борьбе с коррупцией входят шесть депутатов: Андрес Херкель (председатель), Аннели Оттт (зампред), Яанус Марранди, Марть Нутть, а также Март Хельме и Антс Лаанеотс, которые в Нарву не поедут.