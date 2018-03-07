среда, 7 марта 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят" Елена Вяльбе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Парламентская комиссия по борьбе с коррупцией едет в Нарву

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Нарва. Иллюстративное фото.

ФОТО: egorov.livejournal.com

В пятницу, 9 марта, в рамках своего выездного заседания специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией встретится в Нарве с городскими властями, передает Rus.Err.

Цель встречи - получить обзор того, как в Нарве выполняются требования Антикоррупционного закона. Парламентарии хотят знать, как городские власти повышают осведомленность должностных лиц о коррупции, что предпринимается для предотвращения коррупции, насколько эффективен внутренний контроль и т.д.

На встречу помимо членов горуправы во главе с мэром Тармо Таммисте приглашены председатель госробрания Александр Ефимов, глава ревизионной комиссии Яан Саан, его заместитель Илья Федоров и оппозиционный депутат Катри Райк.

В состав парламентской комиссии по борьбе с коррупцией входят шесть депутатов: Андрес Херкель (председатель), Аннели Оттт (зампред), Яанус Марранди, Марть Нутть, а также Март Хельме и Антс Лаанеотс, которые в Нарву не поедут.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ