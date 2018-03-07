Парламентская комиссия по борьбе с коррупцией едет в Нарву

Цель встречи - получить обзор того, как в Нарве выполняются требования Антикоррупционного закона. Парламентарии хотят знать, как городские власти повышают осведомленность должностных лиц о коррупции, что предпринимается для предотвращения коррупции, насколько эффективен внутренний контроль и т.д.

На встречу помимо членов горуправы во главе с мэром Тармо Таммисте приглашены председатель госробрания Александр Ефимов, глава ревизионной комиссии Яан Саан, его заместитель Илья Федоров и оппозиционный депутат Катри Райк.