Загадка необъяснимой вони по-прежнему кроется в здании суда

Ровно год прошел сегодня с того дня, когда в уездном центре Ида-Вирумаа, в Йыхви, из здания суда эвакуировали людей, почувствовавших неприятный запах. За минувший год проведенные экспертизы давали противоречивые результаты. И хотя к делу подключили финнов, ясных ответов насчет источника запаха и безопасности здания нет и поныне. Некоторые работники по-прежнему предпочитают работать дома, а не в офисе.
"Министерство юстиции заказало у финских экспертов план исследования, на основании которого исследования проведут местные учреждения", - буквально сегодня сказала по этому поводу пресс-представитель Минюста Леаника Либеон. "К началу июня большинство образцов и результаты анализа должны быть известны", - добавила она.
Тайна длиною в год
Утром 7 марта 2017 года работники здания суда на йыхвиской улице Кооли почувствовали, что в помещениях пахнет чем-то похожим на газ. Это удивило тем более, что здание не потребляет газ и даже не подключено к газопроводу, нет газовых подключений и поблизости. Кроме того, здание сравнительно новое - 2011 года постройки и прежде такой проблемы не возникало.
Оперативно прибывшие спасатели не нашли источника запаха и порекомендовали проветрить помещения.
За тестирование воздуха первым взялся Департамент здоровья, подтвердив, что проблемы с качеством воздуха имеются, дышать им не рекомендуется. Но что именно воняет - осталось без ответа. Тогда суд порекомендовал своим работникам по возможности работать в других местах: например, дома. Выдали компьютеры, кому это требовалось.
Первая экспертиза: все плохо!
Опасность подтвердила профессор Урве Каллавус из Института механики и промышленной техники ТТУ, принявшая участие в первом большом расследовании йыхвиской загадки. Она прежде всего выявила грибок Penicillium, то есть попросту плесень, способную вызывать аллергические реакции и астму.
Заказчиком этой первой экспертизы выступило Riigi Kinnisvara AS, которое арендует здание суда у собственника, Õigusmaja OÜ, и сдает его в аренду Министерству юстиции.
Тщательная экспертиза была завершена к 31 июля. Она подтвердила наличие в воздухе внутри судебного дома спор плесневого грибка и химических соединений, концентрация которых превышала предельные нормы, о чем этим летом писала ида-вируская уездная газета "Северное побережье". Работа в здании была признана опасной для здоровья, эксперты порекомендовали заменить насыпной грунт рядом с домом, а также надстроить еще один этаж, в который было бы лучше переселить работников с цокольного этажа.
Инженер-строитель и признанный эксперт Тойво Раттасепп констатировал, что обнаруженные в грунте химсоединения в природе не встречаются. Например, обнаружили толуол и гексан, используемые, в частности, в химической промышленности. "Причиной загрязнения воздуха внутри здания, скорее всего, является загрязненный насыпной грунт, использованный при засыпочных работах под зданием и за его пределами. Большое количество различных загрязняющих веществ указывает на то, что это мог быть насыпной грунт, добытый в промышленной зоне. Согласно исследованиям грунта, почва загрязнена на глубине до 100 сантиметров от поверхности земли", - написано в заключении экспертов.
Предположили, что загрязнение воздуха в помещениях могло произойти через щели в полу, которые, в свою очередь, могли образоваться как из-за строительных ошибок, так и вследствие вибрации при выполнении дорожных работ на той же улице Кооли.
Вторая экспертиза: без паники!
Не удовлетворившись столь тяжелым экспертным заключением о загрязненном грунте и необходимости надстроить еще этаж, собственник здания - фирма Õigusmaja OÜ в августе заказала новую экспертизу. Ее автор пришел к более приятному для заказчика выводу: проблемы, на самом деле, нет. Согласно второму заключению, новые анализы проб грунта показали, что загрязнения нет, а результаты взятых ранее проб тоже были ниже всех норм.
Выполнивший новую экспертизу председатель правления Ehitusekspertiisibüroo OÜ Теэт Сепасте - тоже признанный на государственном уровне эксперт - утверждал, что прежде говорившие о загрязнении эксперты просто неправильно толковали результаты. "Отсюда паника и неразбериха. Надеюсь, что они объяснят вам свое поведение, особенно их рекомендацию заменить весь насыпной грунт и надстроить дополнительный этаж", - успокаивающе писал Сепасте в комментарии, отправленном собственнику здания и заказчику исследования.
О качестве воздуха Сепасте тоже ничего плохого не написал: "Пробы внутреннего воздуха в Йыхвиском здании суда неоднократно забирались в период с апреля по август, в т.ч. проверялось содержание в воздухе плесневых грибков; согласно результатам, качество воздуха в помещениях здания соответствует нормам, и воздух никоим образом не опасен для здоровья людей".
Директор по маркетингу Riigi Kinnisvara AS Марианна Сынаялг тогда же сказала "Северному побережью", что, судя по анализу, загрязнение воздуха прошлой весной было разовым случаем.
Выдыхать с облегчением еще рано
Учитывая, что два заключения уважаемых экспертов оказались противоречивыми, Минюст осенью обратился за третьим мнением к финским исследователям, которые до сих пор работают над этим заказом.
А покуда ясности нет, некоторые судебные работники по-прежнему предпочитают работать за компьютерами подальше от своих кабинетов. И эта осторожность, как показал опыт, отнюдь не напрасна.
Необъяснимый запах вернулся в йыхвиский судебный дом, когда о проблеме уже почти забыли - 27 декабря. Люди вернулись на рабочие места после Рождества и... Как рассказала газета "Северное побережье", оперативно отреагировавшая на рецидив, необъяснимая вонь ощущалась в суде даже на следующий день, хотя помещения уже основательно проветрили.
Йыхвиское здание суда, в котором также есть место для работников прокуратуры и прочих учреждений Минюста, было построено в 2010-2011 годы строительной фирмой Fund Ehitus. Государство арендовало здание через Riigi Kinnisvara AS, договор аренды заключался на 15 лет. По обнародованным тогда данным, государство обязалось платить Riigi Kinnisvara AS в год порядка 550 тысяч евро за аренду и коммунальные платежи.