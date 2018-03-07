Загадка необъяснимой вони по-прежнему кроется в здании суда

"Министерство юстиции заказало у финских экспертов план исследования, на основании которого исследования проведут местные учреждения", - буквально сегодня сказала по этому поводу пресс-представитель Минюста Леаника Либеон. "К началу июня большинство образцов и результаты анализа должны быть известны", - добавила она.

Тайна длиною в год

Утром 7 марта 2017 года работники здания суда на йыхвиской улице Кооли почувствовали, что в помещениях пахнет чем-то похожим на газ. Это удивило тем более, что здание не потребляет газ и даже не подключено к газопроводу, нет газовых подключений и поблизости. Кроме того, здание сравнительно новое - 2011 года постройки и прежде такой проблемы не возникало.

Оперативно прибывшие спасатели не нашли источника запаха и порекомендовали проветрить помещения.

За тестирование воздуха первым взялся Департамент здоровья, подтвердив, что проблемы с качеством воздуха имеются, дышать им не рекомендуется. Но что именно воняет - осталось без ответа. Тогда суд порекомендовал своим работникам по возможности работать в других местах: например, дома. Выдали компьютеры, кому это требовалось.

Первая экспертиза: все плохо!

Опасность подтвердила профессор Урве Каллавус из Института механики и промышленной техники ТТУ, принявшая участие в первом большом расследовании йыхвиской загадки. Она прежде всего выявила грибок Penicillium, то есть попросту плесень, способную вызывать аллергические реакции и астму.

Заказчиком этой первой экспертизы выступило Riigi Kinnisvara AS, которое арендует здание суда у собственника, Õigusmaja OÜ, и сдает его в аренду Министерству юстиции.

Тщательная экспертиза была завершена к 31 июля. Она подтвердила наличие в воздухе внутри судебного дома спор плесневого грибка и химических соединений, концентрация которых превышала предельные нормы, о чем этим летом писала ида-вируская уездная газета "Северное побережье". Работа в здании была признана опасной для здоровья, эксперты порекомендовали заменить насыпной грунт рядом с домом, а также надстроить еще один этаж, в который было бы лучше переселить работников с цокольного этажа.

Инженер-строитель и признанный эксперт Тойво Раттасепп констатировал, что обнаруженные в грунте химсоединения в природе не встречаются. Например, обнаружили толуол и гексан, используемые, в частности, в химической промышленности. "Причиной загрязнения воздуха внутри здания, скорее всего, является загрязненный насыпной грунт, использованный при засыпочных работах под зданием и за его пределами. Большое количество различных загрязняющих веществ указывает на то, что это мог быть насыпной грунт, добытый в промышленной зоне. Согласно исследованиям грунта, почва загрязнена на глубине до 100 сантиметров от поверхности земли", - написано в заключении экспертов.

Предположили, что загрязнение воздуха в помещениях могло произойти через щели в полу, которые, в свою очередь, могли образоваться как из-за строительных ошибок, так и вследствие вибрации при выполнении дорожных работ на той же улице Кооли.

Вторая экспертиза: без паники!