Хельмен Кютт: у каждого должна быть возможность достойно встретить старость

«В Эстонии живет 300 000 людей пенсионного возраста, пятая часть из которых нуждается в помощи и уходе. Примерно 75 000 человек зависят от заботы своих близких. Нынешняя раздробленная система финансирования попечительских услуг и здравоохранения часто перекладывает на плечи родственников непосильный объем обязанностей», - сказала Кютт во время парламентской дискуссии о положении пожилого населения страны. По словам Кютт, необходимо сделать так, чтобы ответственность за опеку не несли лишь нуждающийся в помощи и его семья.

«Задача законодателей – объединить обязанности семьи и государства в одну целостную систему, чтобы они друг друга дополняли. Человеческое достоинство не должно остаться без защиты. У нас сейчас последняя возможность решить, в каких случаях семья обязана оказывать первичную помощь, а в каких случаях обязанностей может быть и больше», - сказала Кютт. Разработка новой системы предполагает более серьезное финансирование услуг опеки и здравоохранения.