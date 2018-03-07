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Хельмен Кютт: у каждого должна быть возможность достойно встретить старость

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ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

По словам социал-демократа Хельмен Кютт, в Эстонии нужно создать такую систему попечительcких услуг, которая сократила бы нагрузку детей, ухаживающих за пожилыми родителями, а также обеспечила бы каждому достойную старость.

«В Эстонии живет 300 000 людей пенсионного возраста, пятая часть из которых нуждается в помощи и уходе. Примерно 75 000 человек зависят от заботы своих близких. Нынешняя раздробленная система финансирования попечительских услуг и здравоохранения часто перекладывает на плечи родственников непосильный объем обязанностей», - сказала Кютт во время парламентской дискуссии о положении пожилого населения страны. По словам Кютт, необходимо сделать так, чтобы ответственность за опеку не несли лишь нуждающийся в помощи и его семья.

«Задача законодателей – объединить обязанности семьи и государства в одну целостную систему, чтобы они друг друга дополняли. Человеческое достоинство не должно остаться без защиты. У нас сейчас последняя возможность решить, в каких случаях семья обязана оказывать первичную помощь, а в каких случаях обязанностей может быть и больше», - сказала Кютт. Разработка новой системы предполагает более серьезное финансирование услуг опеки и здравоохранения.

«Для социал-демократов крайне важно найти такое решение, чтобы каждый человек мог стареть достойно, чтобы не было страха перед будущим и чтобы вся ответственность не ложилась лишь на плечи родственников, которые из-за большой нагрузки сами вскоре будут нуждаться в помощи», - добавила Кютт.

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