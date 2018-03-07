Резкое подорожание строительства восточной границы не оставило Вахера без должности: Анвельт снова предложит его кандидатуру на пост гендиректора полиции

Анвельт продолжит работу по назначению Вахера в ближайшие недели.

Около месяца назад министр внутренних дел Андрес Анвельт остановил процесс выдвижения Эльмара Вахера на новый срок руководства Департаментом полиции и погранохраны, когда выяснилось, что строительство восточной границы, начавшееся при Вахере, и итоге обойдется стране во много миллионов евро дороже, чем это предполагалось в самом начале.

Отдел внутреннего аудита Министерства внутренних дел в начале февраля начал проверку, чтобы выяснить причины подорожания строительства восточной границы. На сегодняшней пресс-конференции Анвельт сказал, что аудит не выявил ошибок в руководстве со стороны Департамента полиции и погранохраны при подготовке строительства восточной границы.

«При составлении предварительной калькуляции в феврале 2015 года было очень мало информации, мало было времени, и не было заслуживающих доверия данных о геодезических условиях и материалах. С момента постановки задачи и до принятия решения было слишком мало времени», - сказал Анвельт.

По словам министра внутренних дел, к процессу подготовки строительства восточной границы можно предъявить претензию лишь в том, что информация об изменении цен должна была бы продвигаться быстрее. Анвельт сказал, что руководство Департамента полиции и погранохраны должно было более ясно объяснить Министерству внутренних дел, что строительство границы обойдется значительно дороже.

«Надзор за финансовыми обязательствами был недостаточным, но все это не изменило бы цену строительства восточной границы и не ускорило бы сам процесс. Совершенные в ходе процесса ошибки были коммуникационными, а не по существу, должно было быть движение информации. Все это оставило у общественности ощущение, что строительство восточной границы подорожало внезапно. В ходе этого процесса государству не был финансовый причинен ущерб, но речь идет об ущербе репутации. Я не могу сказать, что Департамент полиции и погранохраны вел себя при подготовке строительства безалаберно, или допустил существенные ошибки в управлении. Ответственность тут должны нести оба – как Министерство внутренних дел, так и Департамент полиции и погранохраны»,- сказал Анвельт.

Руководитель аудита: никто не действовал злонамеренно

Руководитель отдела внутреннего аудита Министерства внутренних дел Тармо Олго сказал, что промежуточный отчет аудита процесса подготовки строительства восточной границы не выявил, чтобы кто-то действовал злонамеренно.

«Нестыковки были при обмене информацией. До начала процесса Министерство внутренних дел и Департамент полиции и погранохраны не договорились между собой, при каких обстоятельствах и как обмениваться информацией», - сказал Олго.

На сегодняшний день аудит еще готов не в полном объеме. Сейчас имеется только промежуточный отчет.

Вахер: мы умышленно не говорили о цифрах, поскольку они постоянно менялись

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, во время подготовительного процесса строительства границы департамент неоднократно сообщал Министерству внутренних дел, что предложенная изначально цена может измениться.

«Я умышленно не называл цифр, поскольку они все время менялись. Например, можно привести в пример один участок границы, в качестве цены которого строительная фирма Nordecon сначала назвала пять миллионов евро, а после выяснилось, что стройка обойдется на миллион дешевле», - сказал Вахер.

По его словам, на протяжении всего процесса они говорили МВД, что предложенная в самом начале, в феврале 2015 года, цена может измениться и на самом деле речь идет о предварительной калькуляции. Вахер отметил, что в ходе всего процесса обмен информацией между департаментом и министерством мог бы быть лучше.