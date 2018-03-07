Страховщик: неопытные водители слишком быстро признают вину в ДТП

По словам руководителя отдела Seesam по рассмотрению ущербов Ли Йыхвик, водители с малым опытом вождения и женщины манипуляции поддаются наравне. «Человек, оправляющийся от испуга, может сначала быть уверенным в своей невиновности, но, тем не менее, попадает под влияние самоуверенного водителя с более продолжительным водительским стажем, и нередки случаи, когда вина признается без долгого размышления», – рассказала Йыхвик. По словам представителя Seesam, именно мужчины самоуверенно спорият даже тогда, когда они сами являются виновниками аварии.

Страховщик рекомендует в таких ситуациях сохранять спокойствие, осмотреть автомобили и место происшествия в целом и подумать, соответствует ли действительности тому, в чем человека обвиняют. И это следует сделать несмотря на личный стаж вождения. Зачастую достаточно взгляда на расположение автомобилей или дорожный знак, и становится ясно, кто виновен.

«В случае малейшего сомнения не следует позволять другому водителю оказывать на себя давление, напротив, нужно использовать возможности телефона и сделать снимки. Безусловно, на фото должна быть видна вся ситуация, не только повреждения, причиненные автомобилям. Чем информативнее картинка, тем достовернее можно определить виновника», – наставляет представитель Seesam.

Если виновник ДТП не признает свою вину или неясно, кто виновен в аварии, то непременно следует позвонить в полицию. Также следует действовать в ситуации, когда поведение виновника аварии неадекватное, например, вследствие алкогольного опьянения, или повреждено государственное имущество: столб, ограждения, светофор или дорожный знак.

«Часто можно слышать о таких ситуациях, когда участники ДТП в ходе рассмотрения обстоятельств аварии сразу достигают устного соглашения, после чего одна из сторон позволяет другой переместить автомобиль. Доверяя друг другу, они едут на оговоренную парковку или заправочную станцию, но после этого в вопросах вины водители больше не находят общего языка. В худшем случае виновник также покидает место происшествия. Если пострадавший не смог сохранить контактные данные виновника или зафиксировать регистрационный номер, он может остаться с длинным носом», – сказала Йыхвик.

По словам опытного страховщика, транспортное средство или предметы, связанные с происшествием, можно перемещать до приезда полиции только в случае, если они препятствуют движению и стороны предварительно достигли единодушия относительно вины.

«Если в ДТП нет пострадавших и стороны пришли к соглашению относительно вины, то до перемещения автомобилей с места аварии следует немедленно заполнить также страховые документы.

В спорных случаях во многом могут помочь также случайные очевидцы, которые были свидетелями аварии.