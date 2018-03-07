Пять стадий настроений в обществе: от отрицания до принятия

В психологии есть такое понятие, как пять стадий принятия неизбежного. Это отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Я бы хотел поговорить о пяти стадиях, которые царят в обществе от выборов до выборов.
В марте исполняется ровно 465 дней или 1 год 3 месяца и 6 дней с момента вступления в должность правительства, которое возглавляют центристы. Перемены, которых общество так сильно хотело, наконец-то произошли и вроде бы изменилась политика новой коалиции, став более социальной. На повестке дня появились вопросы, связанные с ростом доходов населения, но обществу все не хватало результатов. Сегодня результаты более чем очевидны. Но раз уж мы говорим о пяти стадиях, начнем по порядку.
Отрицание
Когда в 2016 году развалилась коалиция под руководством Партии реформ и к власти пришли центристы, общество, подобно вулкану, забурлило. Привыкнув за 17 лет к одной и той же политике, население с трудом могло поверить в то, что где-то там, на вершине власти, что-то может измениться в лучшую сторону. Вернуть веру народа сложно, поэтому все последующие обещания политиков от правящих партий воспринимались в штыки. Стадия отрицания в психологии – это отказ принимать произошедшее. В нашем случае, я бы назвал это ничем иным, как пассивностью общества по отношению к политическим процессам.
Гнев
Повышение не облагаемого налогом минимума до 500 евро, инвестиции в миллиард евро для развития инфраструктуры, пенсионная реформа, реформа здравоохранения и дополнительные сотни миллионов евро, чтобы сократить очереди к врачам и в целом поднять уровень отечественной медицины. Рост зарплат почти на 12%, «минималки» до 500 евро, семейных и детских пособий, пенсий и так далее. Все эти шаги коалиция предприняла с одной лишь целью: отказаться от политики, направленной на сильных мира сего и, наконец-то, сделать что-то для народа. Социальная сфера всегда была и будет ахиллесовой пятой, пока уровень жизни в Эстонии не вырастет и в дальнейшем даже пятипроцентный рост зарплат или пособий не будет казаться насмешкой.
К сожалению, сегодня любые финансовые вливания в социальную сферу кажутся обывателям плевком и издевательством, хотя в действительности это не так. Просто учитывая ограниченные ресурсы сделать что-то большее за непродолжительное время не представляется возможным. Это как семейный бюджет: хочется многого, но денег на все не хватает. Так же и с государственным кошельком. Помните, еще совсем недавно пособие на ребенка составляло 19 евро в месяц? Сегодня оно выросло до 55 евро, и это не предел. Да, это занимает больше времени, чем хотелось бы, но здесь самое главное желание правительства улучшить положение в социальной сфере.
Торг
Я прекрасно понимаю опасения и настороженность людей относительно политиков. Нас судят по картинке, которую показывают по телевизору, или по статьям в газетах. Добиться расположения и всеобщей любви невозможно, но посмотрите, как получается: СМИ как представители четвертой власти нас критикуют, но в это же самое время, пока в типографии готовится к печати очередной выпуск газеты, мы встречаемся с теми представителями нашего общества, которые хотят что-то изменить. Банально, но проблемы можно решить лишь сообща: именно поэтому так необходимы встречи политиков с избирателями.
В самом начале формирования правительства в декабре 2016 года к нам обратились фермеры с просьбой помочь им вывести сельскохозяйственный сектор из кризиса. Тогда поступили разумные предложения, обсудив которые мы начали действовать. Сегодня ситуация хоть и не идеальная, но дела у фермеров уже пошли на поправку и, хотя бы себе в убыток им уже не приходится работать. Это нормальный процесс, когда у одной стороны есть идеи, а у другой возможности их реализовать, если это пойдет на благо всего общества.
Депрессия
Депрессия накрыла наше общество незадолго до нового года. Причина – рост не облагаемого налогом минимума. Начитавшись ужастиков про то, как с 1 января политики собственноручно начнут отнимать у работающего населения страны десятки кровно заработанных денег, люди впали сначала в панику, а потом подавленные, стали ждать «судного дня». Наступил ли он? Этот вопрос я бы хотел адресовать в первую очередь тем 751 000 человек (в число которых входят как работники, так и пенсионеры), чей доход не превышает 1200 евро. Именно столько человек уже получает прибавку к своему ежемесячному доходу благодаря росту не облагаемого налогом минимума. Таким образом у 77% населения ежемесячный доход вырос, 7% (доход свыше 2100) выплачивают подоходный налог и у 16% (1200-1700) доход прежний или с небольшим минусом. Высчитывать свою не облагаемую налогом сумму должен каждый 6 человек, тогда как 5/6 часть населения просто использует 500 евро не облагаемого минимума без дополнительных манипуляций с калькуляторами.
Принятие
Но что же в действительности произошло в стране за 1 год и 3 месяца? Признаюсь, честно, я абсолютно не разделю пессимистического настроения общества, называющего происходящее с нашим государством кризисом или падением в бездну, при том, что экономические показатели, как и доходы населения, растут. В прошлом году рост экономики составил 4,9 процента, значительно превысив темпы предыдущих лет, стремительный рост продолжился и в конце года. Немаловажно отметить, что развитие экономики затронуло все сферы деятельности. Цифры цифрами, но для меня главным показателем того, что у государства все идет хорошо, является ситуации на рынке труда. В прошлом году нашими предприятиями было создано множество новых рабочих мест, многие люди наконец нашли работу, к тому же уменьшилось неравенство в размерах оплаты труда.
Средняя месячная брутто-зарплата в прошлом году составила 1221 евро, что на 6,5% больше, чем в 2016 году. Средняя зарплата выросла почти во всех отраслях. Как уроженцу Северо-Востока, мне особенно приятно видеть, что экономический успех страны, наконец-то, добрался до людей, живущих не только в Таллинне, Тарту или Пярну. В Ида-Вирумаа еще в 2016 году средняя зарплата составляла 903 евро, а уже в 2017 - 997 евро в месяц. Для Северо-Востока это крайне важный показатель, так как это уже доказывает, что правительство идет правильной дорогой, желая, чтобы экономический рост стал заметен в каждом уезде и отобразился на кошельке каждого жителя страны!
Если вернуться к рынку труда, то последнее время происходящее там не может не радовать: в последние месяцы 2017 года уровень безработицы составлял 5,3%, тогда как средний показатель трудовой занятости составил 67,5%, что является одним из самых высоких показателей во всем Европейском союзе и сильно превышает уровень 2007 года. Не облагаемый налогом минимум составлял 180 евро, сегодня это 500 евро в месяц. Благодаря этой реформе сократилось неравенство доходов, а сама налоговая система стала справедливее. Положение более 70 000 человек, живущих за чертой бедности, улучшилось. Согласно статистике, в 2016 году порядка 276 000 человек (21% населения) зарабатывали менее 468 евро в месяц. Налоговая реформа уже принесла им дополнительные 64 евро в месяц. Доход вырастет или останется прежним у 90% пенсионеров.
Если с самого начала люди были в панике, то уже сегодня, когда привычная сумма, поступившая на счет в конце или начале месяца, выросла у большинства людей, общество наконец-то готово признать – государство поступило правильно, повысив не облагаемый налогом минимум. В конце я хотел бы сказать, что всему свое время, но могу вас заверить, что все решения правительства, принятые для улучшения благосостояния населения, обязательно дойдут до адресата. И не через неопределённое время, а уже в этом году!