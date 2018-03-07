Пять стадий настроений в обществе: от отрицания до принятия

В самом начале формирования правительства в декабре 2016 года к нам обратились фермеры с просьбой помочь им вывести сельскохозяйственный сектор из кризиса. Тогда поступили разумные предложения, обсудив которые мы начали действовать. Сегодня ситуация хоть и не идеальная, но дела у фермеров уже пошли на поправку и, хотя бы себе в убыток им уже не приходится работать. Это нормальный процесс, когда у одной стороны есть идеи, а у другой возможности их реализовать, если это пойдет на благо всего общества.

Депрессия

Депрессия накрыла наше общество незадолго до нового года. Причина – рост не облагаемого налогом минимума. Начитавшись ужастиков про то, как с 1 января политики собственноручно начнут отнимать у работающего населения страны десятки кровно заработанных денег, люди впали сначала в панику, а потом подавленные, стали ждать «судного дня». Наступил ли он? Этот вопрос я бы хотел адресовать в первую очередь тем 751 000 человек (в число которых входят как работники, так и пенсионеры), чей доход не превышает 1200 евро. Именно столько человек уже получает прибавку к своему ежемесячному доходу благодаря росту не облагаемого налогом минимума. Таким образом у 77% населения ежемесячный доход вырос, 7% (доход свыше 2100) выплачивают подоходный налог и у 16% (1200-1700) доход прежний или с небольшим минусом. Высчитывать свою не облагаемую налогом сумму должен каждый 6 человек, тогда как 5/6 часть населения просто использует 500 евро не облагаемого минимума без дополнительных манипуляций с калькуляторами.

Принятие

Но что же в действительности произошло в стране за 1 год и 3 месяца? Признаюсь, честно, я абсолютно не разделю пессимистического настроения общества, называющего происходящее с нашим государством кризисом или падением в бездну, при том, что экономические показатели, как и доходы населения, растут. В прошлом году рост экономики составил 4,9 процента, значительно превысив темпы предыдущих лет, стремительный рост продолжился и в конце года. Немаловажно отметить, что развитие экономики затронуло все сферы деятельности. Цифры цифрами, но для меня главным показателем того, что у государства все идет хорошо, является ситуации на рынке труда. В прошлом году нашими предприятиями было создано множество новых рабочих мест, многие люди наконец нашли работу, к тому же уменьшилось неравенство в размерах оплаты труда.

Средняя месячная брутто-зарплата в прошлом году составила 1221 евро, что на 6,5% больше, чем в 2016 году. Средняя зарплата выросла почти во всех отраслях. Как уроженцу Северо-Востока, мне особенно приятно видеть, что экономический успех страны, наконец-то, добрался до людей, живущих не только в Таллинне, Тарту или Пярну. В Ида-Вирумаа еще в 2016 году средняя зарплата составляла 903 евро, а уже в 2017 - 997 евро в месяц. Для Северо-Востока это крайне важный показатель, так как это уже доказывает, что правительство идет правильной дорогой, желая, чтобы экономический рост стал заметен в каждом уезде и отобразился на кошельке каждого жителя страны!

Если вернуться к рынку труда, то последнее время происходящее там не может не радовать: в последние месяцы 2017 года уровень безработицы составлял 5,3%, тогда как средний показатель трудовой занятости составил 67,5%, что является одним из самых высоких показателей во всем Европейском союзе и сильно превышает уровень 2007 года. Не облагаемый налогом минимум составлял 180 евро, сегодня это 500 евро в месяц. Благодаря этой реформе сократилось неравенство доходов, а сама налоговая система стала справедливее. Положение более 70 000 человек, живущих за чертой бедности, улучшилось. Согласно статистике, в 2016 году порядка 276 000 человек (21% населения) зарабатывали менее 468 евро в месяц. Налоговая реформа уже принесла им дополнительные 64 евро в месяц. Доход вырастет или останется прежним у 90% пенсионеров.