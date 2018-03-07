Как американское правительство лгало всему миру и кто его остановил

«Досье» рассказывает непростую и очень личную историю публикации засекреченных документов Пентагона в газете Washington Post. Напомним, в 1971 году владелица газеты Washington Post Кэй Грэм (Мерил Стрип) и ее главный редактор Бен Брэдли (Том Хэнкс), а также их коллеги из New York Times приняли решение опубликовать на свой страх и риск скандальные материалы, предоставленные источником из Пентагона. Администрация Никсона пыталась оспорить право разглашения секретных данных о Вьетнамской войне в Верховном суде, угрожая закрыть газеты, а причастных к публикации отправить в тюрьму. Суд, однако, встал на сторону свободы слова.

Документы, известные как «Американо-вьетнамские отношения, 1945—1967: исследование» предназначались для внутриведомственного использования в Министерстве обороны США. Они стали доступны общественности благодаря аналитику госдепартамента США Даниелу Эллсбергу, который, разочаровавшись во Вьетнамской войне, при увольнении с работы тайно скопировал часть сборника и передал ее СМИ. Среди прочего, в нем содержались доказательства того, что военное вмешательство США в дела Вьетнама было гораздо более серьезным, чем предполагала общественность, а десятки тысяч американских солдат погибли исключительно ради репутации Америки.

Значимость секретного досье и его определяющая роль в антивоенном движении и многих социальных процессах того времени не подлежит сомнению; Спилберг же сосредоточился на закулисье истории, которое, как это нередко бывает, по накалу страстей оказалось сопоставимо с цунами, вызванным самим досье.

Главная героиня — владелица Washington Post Кэй Грэм, роль которой блистательно исполнила Мэрил Стрип, — интеллигентная и скромная леди, газета же досталась ей после смерти мужа вроде бы случайно. Толпа влиятельных мужчин в смокингах, от которых зависит финансирование газеты, относится к ней не без симпатии, но с явным пренебрежением. В их снисходительных взглядах, которые они то и дело бросают на героиню Стрип, читается старый как мир вопрос — да что может эта женщина? Но Кэй, когда дело доходит до очень сложного и щекотливого вопроса, — публиковать ли секретные документы — удивляет и себя, и окружающих.

История о преодолении страхов, поиске внутренней силы и готовности пожертвовать своей свободой и состоянием ради большого и важного дела актуальна во все времена, но тот факт, что руководит ситуацией и неслыханную отвагу проявляет именно женщина, делает ленту сегодня, когда феминистское движение перекинулось на киноэкраны, особенно своевременной.

Несмотря на всю важность темы и непростую житейскую ситуацию, лента едва ли развлечет зрителя. Подача истории почти не отличается от бесстрастной интонации картины Томаса Маккарти «В центре внимания» о сексуальном беспределе католических священников — лаконично, сухо и по делу, эмоции же авторы позволяют себе исключительно в кульминационные моменты. Однако стоит непременно уделить внимание новой картине Спилберга, хотя бы для того, чтобы освежить знание истории и в очередной раз поразиться потрясающему таланту Стрип.